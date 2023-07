Fort Boyard du 15 juillet 2023 : ce soir l’équipe de Keen’V (VIDEO)

Fort Boyard du samedi 15 juillet 2023 Ce soir et comme chaque samedi de l’été, Olivier Minne vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro de la saison 2023 de Fort Boyard. Pour ce second numéro de la saison, l’équipe est composée ce soir de Keen’V, Jean-Baptiste Marteau, Jimmy Mohamed, Elodie Gossuin, Adeline Toniutti et Erika Moulet.







Ce soir, le Père Fouras a décidé de jouer l’atout « L’atout secret ». Ils joueront pour l’Association Carl.

L’Association Carl lutte contre les violences intrafamiliales sur l’ensemble du territoire français. Pour ce faire, elle propose un accompagnement psychologique, juridique et social aux enfants victimes, ainsi qu’aux parents protecteurs. Au travers de son pôle « aide à la résilience », elle organise également des séjours thérapeutiques, des groupes de parole, ainsi que des événements réguliers. Très présente sur les réseaux sociaux, l’Association Carl se distingue par ses actions de prévention. Son credo : partager, c’est sensibiliser ! #TousConcernés



Une aventure différente chaque samedi soir

Pour cette 34e saison, le Père Fouras continue de compliquer la tâche à ces candidats-célébrités de plusieurs façons.

Les nouveaux atouts : après le succès des 9 atouts l’été dernier, Il va en dévoiler de nouveaux : un atout est une stratégie d’un soir utilisée par le Père Fouras pour tenter d’empêcher les participants de lui voler son trésor, et c’est surtout la promesse d’émissions différentes tous les samedis soir.

L’arrivée de nouvelles cellules et aventures comme le flipper, l’horlogerie ou encore les tours infernales.

Sans oublier l’ADN du Fort avec les anciennes cellules comme la laverie automatique, la bibliothèque abandonnée ou encore le saut de l’ange…

Olivier Minne accompagnera les équipes dans la recherche des clés et des indices. Il reste pour eux un guide toujours prêt à les épauler.

Le Père Fouras pourra également compter sur son armée de redoutables personnages pour l’aider à protéger son trésor : Passe-Partout, Passe-Muraille, la nouvelle recrue Passe-Oussakass, le shérif Willy Rovelli, Blanche, Rouge, la famille Boo.

Une nouvelle saison pour pousser les participants à toujours plus se dépasser !

Fort-Boyard : extrait vidéo du 15 juillet

Voici un extrait de votre émission de ce soir.

.@Dr_moji Moi qui pensais que vous étiez d'un calme à toute épreuve, c'était sans compter sur les jarres du laboratoire hé hé hé 😁🧪 Va-t-il réussir à surmonter sa peur ? Rendez-vous ce samedi dès 21h10 sur @France2tv et https://t.co/pLIiQHjlfP les amis, soyez là ! 📺🍿 pic.twitter.com/xo9OJbDWUC — Père Fouras (@perefouras) July 13, 2023