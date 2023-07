« France, le fabuleux voyage » ce soir sur France 2 (11 juillet 2023)

« France, le fabuleux voyage », c’est le documentaire en rediffusion ce soir sur France 2. L’occasion de remonter le temps pour découvrir la fabuleuse histoire naturelle de la France grâce à de spectaculaires effets spéciaux.







« France, le fabuleux voyage » : présentation

On se souvient des bâtisseurs, des rois, des guerres… On apprend l’histoire de France à travers celle des hommes. Mais, pour la connaître vraiment, il faut remonter bien avant. Il faut remonter à la nuit des temps… Un voyage inédit de plus de 2 milliards d’années à travers le temps pour comprendre l’héritage naturel qui nous a permis d’écrire notre propre histoire. Un voyage fabuleux aux sources d’une terre appelée France.

Un film documentaire à grand spectacle entre présent et passé où l’on découvre une immense chaîne de montagne culminant à 8 000 mètres d’altitude et qui est l’ancêtre érodé de la Bretagne et de ses falaises escarpées. Où l’on se prend à rêver en survolant une région de lagunes aux eaux chaudes et peu profondes qui a donné naissance à Paris. Où l’on s’émerveille devant le château de Chambord émergeant d’un lagon aux eaux turquoise… et l’on comprend que c’est la pierre de calcaire née au fond de ces eaux qui a permis aux compagnons de François Ier de construire un palais. Où l’on est fasciné en plongeant au cœur d’une étrange jungle souterraine qui a donné le charbon aux gueules noires. Où l’on s’étonne d’apercevoir l’aiguille du Midi dépassant à peine d’une immense calotte glaciaire qui, en fondant depuis quelques millénaires, a tracé les principaux fleuves de France et rempli la mer de la Manche à une époque où Brest aurait été à une centaine de kilomètres de la mer…



Une invitation à un voyage fabuleux où présent et passé se croisent pour nous conter une autre histoire de France.

