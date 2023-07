« Green Book : sur les routes du Sud » : 5 choses à savoir sur le film de France 3 ce soir (10 juillet)

« Green Book : sur les routes du Sud » au programme télé de ce lundi 10 juillet 2023 – Ce soir à la télé, France 3 rediffuse encore une fois le film de Peter Farrelly « Green Book : sur les routes du Sud ». Au casting : Viggo Mortensen, Mahershala Ali ou bien encore Linda Cardellini.







Publicité





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming sur France.TV (fonction direct).







Publicité





« Green Book : sur les routes du Sud » : l’histoire

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.

Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.

Cette histoire vraie qui s’annonçait comme un voyage de deux mois entrepris par obligation, va donner naissance à l’amitié de toute une vie…

5 choses à savoir sur votre film

– Ce film est inspiré d’une histoire vraie;

– Le film a raflé 3 Oscars : meilleur film, meilleur scénario original et meilleur acteur dans un second rôle pour Mahershala Ali;

– La véritable histoire d’amitié entre Don Shirley et Tony Lip a duré plus de 50 ans. Le hasard fait qu’ils se sont éteints tous les deux en 2013 à quelques moi d’intervalle;

– Particulièrement bien accueilli par la critique, le film a signé un beau succès en salles avec 2.1 millions de spectateurs en France;

– C’est le pianiste Kris Bowers qui a compose la musique du film.



Publicité





La bande-annonce

Et on termine comme toujours par la bande-annonce officielle de votre film

Ce soir sur France 3, une magnifique histoire d’amitié entre deux hommes que tout opposait.