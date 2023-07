Ici tout commence du 5 juillet : Eliott et Hortense trouvent le thème du mariage (résumé + vidéo épisode 701)

Ici tout commence du 5 juillet, résumé et vidéo extrait épisode 701 – On peut dire que l’organisation du double mariage est particulièrement tendue dans votre feuilleton « Ici tout commence ». Pas facile de satisfaire les goûts et les envies des quatre mariés ! Mais ce soir, Hortense et Eliott se réconcilient et trouvent un thème pour le mariage.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 5 juillet 2023 – résumé de l’épisode 701

Eliott vient s’excuser auprès d’Hortense pour la façon dont il lui a parlé la veille. Il est désolé alors qu’Hortense regrette qu’il se sacrifie pour satisfaire les goûts de Greg et son père… Eliott tient à faire plaisir à Greg. Et il a une idée de thème pour le double mariage qui pourrait plaire à tout le monde : les séries télé ! Hortense valide l’idée.

Benoît place Eliott dans une situation impossible. Et pendant ce temps là, en préparant le Pop-Up, Enzo rencontre ses premières difficultés. Au coffee shop, Rose récupère le numéro d’un charmant inconnu…



Ici tout commence du 5 juillet 2023 – vidéo premières minutes

