Un si grand soleil du 5 juillet : l’idée très risquée de Claire (résumé et vidéo épisode 1182 en avance)

Un si grand soleil du 5 juillet, spoiler résumé de l’épisode 1182 en avance – Qu’est-ce qui vous attend ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans le premier épisode de la grande soirée du mercredi 5 juillet 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Claire explique tout à Florent : son père aide une femme en phase terminale qui veut revoir sa fille une dernière fois. Claire le comprend mais pas Florent, qui lui reproche d’aider une criminelle et de s’être fait complice. Il veut aller voir la police mais Claire refuse de laisser tomber Laurence !

Maéva reçoit un appel de Robin, il lui propose de les rejoindre avec ses potes pour leur parler de son concours de graff et leur demande des likes. Elle refuse. Sa mère l’encourage à accepter. Dans le tram, Robin reçoit un sms de Maéva qui finit par accepter. Maéva retrouve Robin, Louis et Thaïs. Robin leur parle du concours de graff, ils sont emballés et adorent ce qu’elle a fait.



Victor retrouve Claire et Florent. Claire ne pense plus qu’à Laurence mais Florent leur rappelle que Victor pourrait finir en prison. Il propose de la défendre et lui obtenir une grâce médicale. Victor et Claire ne sont pas d’accord. Claire compte demander à Alix pour l’argent… Florent pense que c’est de la folie. Thierry suit toujours Victor…

Claire et Hélène viennent voir Alix pour lui demander 30.000 euros. Alix dit être fauchée et ne pas les avoir. Hélène demande à Alix ce qu’elle compte faire des faux tableaux…

Maéva rentre chez elle avec Robin, elle est ravie pour les likes. Robin découvre les lettres de rappel d’huissier que Carine n’ouvre même pas. Il pense que ça craint et Maéva finit par lui avouer que sa mère a de gros soucis d’argent. Au supermarché, Vincent annonce à Carine qu’elle aura bien des heures supp. Il a aussi décroché un petit contrat d’été pour Maéva, mais Carine refuse que sa fille travaille. Vincent s’inquiète. De son côté, Maéva explique tout à Robin. Les dettes de son père, que sa mère a du rembourser… Et l’aide de Vincent, son cousin. Robin pense que les lettres d’huissier, c’est mauvais signe et elle devrait en parler avec sa mère. Il pense que sa mère et le père de Kira peuvent l’aider.

Hélène et Claire montrent à Victor des photos des faux tableaux. Elles pensent qu’il peut payer les faux papiers de Laurence avec les faux tableaux. Victor pense que c’est une mauvaise idée, le mec veut du cash. Il appelle quand même l’homme mais il refuse. Il le rappelle plus tard et finit par accepter ! Il lui dit de lui apporter les tableaux, une amie va les expertiser…

Maéva interroge sa mère sur les courriers d’huissier mais elle détourne la conversation.

VIDÉO Un si grand soleil du 5 juillet extrait, l’idée risquée de Claire

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.