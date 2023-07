Joséphine Ange Gardien du 10 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 10 juillet 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien commencer cette nouvelle semaine d’été, deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 10 juillet 2023 : l’épisode « Tous au zoo »

Pour son arrivée au zoo, Joséphine se retrouve face à un lion, échappé de son enclos. Première frayeur qui annonce une mission compliquée au chevet de Clara. Avec ses deux enfants, celle-ci a décidé de s’installer provisoirement dans le zoo de son père. Entre cet établissement à moitié en ruine, son jeune adolescent en pleine crise et les mauvais souvenirs qui lui reviennent, Clara finit par craquer. Joséphine la retrouve en larmes, incapable de faire face à tous ses problèmes. Et comme si cela ne suffisait pas, Joséphine se découvre un second client en la personne de Spartacus, le lion qui s’est échappé. Dépressif, celui-ci a perdu sa place de lion dominant au sein de son groupe. Une première pour Joséphine qui n’imaginait pas devoir venir en aide à un lion !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Chloé Lambert (Clara Lorenz), Titoff (Alex), Nicky Marbot (Régis), Grant Lawrens (Lucas Bazzechi), Lévanah Solomon (Marilou Bazzechi), Lisa Cipriani (Rose), Marie-Hélène Lentini (L’inspecteur vétérinaire), Charles Clément (Vincent Bazzechi), Jean-Pierre Becker (Le directeur), Philippe Dusseau (L’acheteur), Lisa-Marie Dupont (Juliette), Anouk Feral (La capitaine des douanes), Charles Fresse (Le copain), Alexandre Parnois (L’autre copain)



Et à 15h40 l’épisode « Le sourire de la momie »

Lorsque Joséphine arrive auprès de Louise, jeune égyptologue talentueuse, celle-ci commence l’étude de la momie Néféret. Tout juste découverte en Egypte, cette momie serait maléfique. En témoigne le cobra qui nichait dans son sarcophage ou les multiples événements qui accompagnent le travail de Louise. Joséphine elle-même commence à douter… Est-elle là pour protéger sa cliente d’une momie maléfique ? Elle peut compter sur l’aide de Mathis, l’archéologue qui a découvert Néféret et qui est sous le charme de la jeune égyptologue. A Joséphine de convaincre Louise de ne pas s’enfermer dans son seul travail de peur d’être de nouveau déçue et blessée en amour. Car ceux qui s’aiment doivent finir ensemble… Et ce qui vaut pour Louise, vaut aussi pour Néféret…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Gaëla Le Devehat (Louise), Stéphane Metzger (Mathis), Aurélie Vaneck (Aurélie), Olivier Ythier (Yann), Stylane Lecaille (Hugo), Alicia Irane Rault (Néféret), Olivia Brunaux (La directrice), Jean-Jacques Bathie (Le médecin), Franck Pech (Le lieutenant de police), Guy Amram (Ramsès V), Choukri Alaya (L’archéologue égyptien), Mehdi Fettah (Sobeck)

Avec la participation de : Marie-Christine Adam (Sylvie), François-Eric Gendron (Cassel)