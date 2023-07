Joséphine Ange Gardien du 13 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 13 juillet 2023 – Ce jeudi et comme tous les après-midi cet été, TF1 rediffuse deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 13 juillet 2023 : l’épisode « Les anges »

C’est au musée du Bourget que Joséphine apparaît. Elle ne tarde pas à rencontrer Claire, sa cliente, ainsi que Simon, son tout jeune fils, âgé de 10 ans. Celui-ci est passionné d’aérospatial. Et pour cause, son père était ingénieur et a longtemps travaillé à Kourou. Claire n’est revenue à Paris qu’après la mort accidentelle de celui-ci. Elle a toutefois promis à son fils qu’il retournerait assister au décollage d’une fusée pour ses dix ans. Hélas, elle est au chômage et elle n’a pas les moyens de financer ce voyage. Joséphine comprend qu’elle est là pour les aider à trouver une solution. Apprenant que sa cliente a été chanteuse dans le passé, elle décide de l’inscrire au concours de chorale qu’organise la ville. Elle entraîne avec elle plusieurs autres locataires de leur petit immeuble. Avec le prix, Joséphine est convaincue qu’ils pourront régler le voyage de Simon à Kourou, comme les vacances des enfants de la cité. A Joséphine de faire en sorte que le rêve devienne réalité…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Lorie Pester (Claire), Robert Plagnol (Alex), Ariane Pirie (Rose), Sébastien Dupuis (Marco), Nathalie Besançon (Florence), Victor Quilichini (Simon), Serge Ridoux (Monsieur Henri), Christophe Laubion (Laurent), Camille Verschuere (Vanessa), Guy Amram (Franck), Titouan Laporte (Ben), Charles Schneider (Maximilien), Lucas Renault (Enzo), Margaux Delafon (L’avocate), Laurent Mendy (Le garde du corps), Laurent Michel (Le producteur), Gigi Ledron (Johanna), Aymeric Dapsence (Le technicien planetarium)



Et à 15h40 l’épisode « Double foyer »

Lorsque Joséphine arrive chez sa nouvelle cliente, Julie, celle-ci est en pleine dispute avec son mari, Franck. Immédiatement, l’ange gardien pense qu’elle est là pour aider le couple à dépasser cette crise. Hélas, elle découvre rapidement que Franck mène une double vie et cette situation dure depuis longtemps. Joséphine en déduit qu’elle n’est pas là pour recoller les morceaux, mais pour aider Julie à se prendre en main et à être, enfin, indépendante. Elle doit commencer par trouver un travail, ce qui lui permettrait de gagner sa vie. Cette tâche est loin d’être évidente car Julie n’a jamais vraiment travaillé et Franck est décidé à tout faire pour l’en dissuader. Si elle veut réussir, Joséphine va donc devoir aider Julie à prendre confiance en elle et ne pas laisser Franck lui mettre sans cesse des bâtons dans les roues.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Delphine Rollin (Julie), Laurent Olmedo (Franck), Constance de Grandcourt (Zoé), Isaure de Grandcourt (Lola), Alexandre Thibault (Simon), Géraldine Adams (Camille), Nathalie Bleynie (Chantal), Louise Pasteau (Mélanie), Valérie Baurens (Directrice Barone Création), Jean-Christophe Lebert (Docteur Letellier), Sylvie Huguel (Madame Brizet), Claude-Alexandre Eclar (Le patron du restaurant), Silvie Laguna (Madame Leroux), Alain Buron (Monsieur Leroux), Gilles Carré (Collaborateur 1), Clément Giren (Collaborateur 2), Marie-Anne Mestre (La patronne de l’institut), Armelle Berengier (Madame Martin), Angélique Thomas (La passante dans la rue)

Avec la participation de : Patrick Préjean (Gilles)