Joséphine Ange Gardien du 17 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 17 juillet 2023 – Ce lundi après-midii et pour bien commencer la semaine sur TF1, la chaîne rediffuse deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 17 juillet 2023 : l’épisode « Papa est un chippendale »

Tom est un vrai papa-poule qui élève seul son fils de huit ans, Max, qui souffre de dyslexie. Il exerce la profession de chippendale au Lipstick, une boîte de nuit à la mode, mais il n’assume pas son métier et fait croire à ses proches qu’il est sapeur-pompier. Devenue chorégraphe au Lipstick, Joséphine va devoir aider Tom à s’assumer tel qu’il est aux yeux de tous et lui ouvrir les yeux sur une vie sentimentale que ce papa-poule s’interdit. C’est le moment que choisit Elsa, la mère de Max, pour annoncer son retour après dix ans d’absence et réclamer la garde exclusive de leur fils. De quoi pulvériser la vie de Tom, qui a tout sacrifié à son enfant…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Jules Dousset (Thomas Lambert), Titouan Bouzard (Max Lambert), Emilie Piponnier (Sandrine), Stéphanie Pasterkamp (Elsa), Jessica Borio (Jenny), Jean-Marc Généreux (Sacha), Catherine Benguigui (Mademoiselle Cathy Rousseau), Romain Duquesne (Julien), Mullor Abé (Sami), Christophe Mendiela (Miguel), Jean-Marc Layer (Le juge), Stéphane Godin (Legendre), Leslie Coudray (Laurence), Claudine Barjol (Yolande), Johanna Landau (Rebecca Winkel), Emmanuel Herault (Etienne), Eliel Banjout (Mathis)



Et à 15h40 l’épisode « Légendes d’Armor »

Joséphine atterrit au beau milieu de la Bretagne, sur un petit port de pêche au lever du jour. Passée la surprise de voir le soleil en Bretagne, elle aperçoit tout le village réunit sur la jetée, paniqué par l’arrivée d’un bateau noir sans pilote. D’après la rumeur locale et des légendes ancestrales, il s’agit du Bag-Noz, le bateau des morts. A partir de là, toute la population du village va être perturbée par cette malédiction qui annonce une série de malheurs sur la petite commune. Comme par hasard, les clients de Joséphine, les époux Lozach, sont ceux qui semblent les plus perturbés. Elle se fait alors engager comme serveuse dans leur crêperie afin d’essayer de comprendre et pour leur venir en aide. C’est ainsi qu’elle va découvrir que la fille des Lozach a disparu depuis quelques jours, corroborant les dires de la rebouteuse locale qui rappelle à tous qu’avec l’arrivée du Bag-Noz, quelqu’un doit partir ! Joséphine ne peut se résoudre à imaginer le pire, elle se met à la recherche de la jeune fille. Seulement entre des perturbations dans ses pouvoirs, l’adversité contre elle de la rebouteuse et l’attitude plus que mystérieuse des parents de la gamine, elle n’est pas au bout de ses surprises. La disparition de cet enfant cache, en fait, un secret de famille qui n’a rien d’une légende…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Marie Bunel (Marie Lozach), Eric Boucher (Bertrand Lozach), Fabio Zenoni (Hugues), Mathilde Lebrequier (Nolwen), Serge Faliu (Yann Le Bihan), Paola Valentin (Morgane Lozach), Quentin Santarelli (Loïc Le Bihan), Fanny Bihan (Elodie), Gilles Bataille (Le médecin), Philippe Pezant (Guirec), Hervé Mahieux (Pêcheur 1), Thierry Barbet (Le villageois), Ali Khelil (L’ouvrier), Céline Poli (La villageoise), André Layus (Pêcheur 2), Eddy Frogeais (Pêcheur 3)