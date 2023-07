Joséphine Ange Gardien du 20 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 20 juillet 2023 – Ce jeudi après-midi et comme tous les jours sur TF1, Mimie Mathy vous donne rendez-vous pour deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 20 juillet 2023 : l’épisode « Suivez le guide »

La tour Eiffel, le musée Rodin, Montmartre… Cette fois, Joséphine est guide touristique à Paris et doit s’occuper de quatre clients ! Histoires d’amour, d’adultère, secrets de naissance, escroquerie… François, Séverine, Clément et Pascal ont tous des problèmes et Joséphine n’a que trois jours pour les résoudre !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Martin Lamotte (François), Lucie Jeanne (Fabricia), Didier Brice (Monsieur Gérard), Rebecca Miquel (Séverine), Solène Bouton (Marion), Nicolas Guillot (Pascal), Franck Borde (Laurent), Cécilia Hornus (Sylvie), Bertrand Farge (Guy), Loïc Mobihan (Clément), Jérôme Marc (Alexandre), Gwenaëlle Simon (Isabelle), Blanche Ravalec (Michelle), Gilles Carre (Le peintre), Christophe Jouzel (Le patron du restaurant), Daniel-Jean Cassagne (Le vieux beau)



Et à 15h40 l’épisode « Sur le coeur »

Charline, mariée et mère de deux enfants, voit sa vie basculer quand elle apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein. Cet événement dramatique bouleverse son quotidien. Charline ayant perdu sa mère de cette même maladie, elle peine à accepter la nouvelle et elle est en plein déni. Joséphine l’aide à affronter cette épreuve et à envisager l’opération qui lui fait si peur, plus sereinement.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Ingrid Chauvin (Charline), Arnaud Gidoin (Marc), Cosima Bevernaege (Justine), Tristan Robin (Tony), Juliette Pi (Roxane), Omar Mebrouk (Frédéric Maille), Marie-Bénédicte Roy (Lili), Emilie Deville (Mila), Fatima Adoum (Docteur Borgon), Arnaud Maillard (Gérard), Fabien Lucciarini (Chrirurgien oncologue), Christelle Garcia Moya (L’hôtesse), Lionel Cecilio (Le serveur), Eric Soubelet (Cherasse)