La fin de Joséphine Ange Gardien ? Mimie Mathy dément

Non, la série « Joséphine Ange Gardien » ne va pas s’arrêter ! Contrairement à l’info publiée par Clément Garin, la série de TF1 a encore de beaux jours devant elle et Mimie Mathy a pris la parole pour démentir la fin de Joséphine.







« A ceux qui font courir la #rumeur de la fin de #JoséphineAngeGardien en 2025 : on en tourne 2 cette année et 3 l’année prochaine. Et on en est au 125ème épisode. Joséphine a encore de belles missions à accomplir ! Bref, « journaliste » de merde de TPMP. » a écrit Mimie Mathy sur le réseau social Twitter.







Un peu plus tôt, Clément Garin affirmait que l’écriture de l’ultime épisode de « Joséphine Ange Gardien » avait débuté pour une dernière diffusion prévue en 2024.

Chez TF1, on dément également l’information. « Arrêt Joséphine Ange Gardien par TF1 = N’importe quoi ! » a déclaré Maylis Carçabal, directrice communication de TF1.



