Le Grand Concours du 22 juillet : les invités de la spéciale été ce soir sur TF1

Le Grand Concours du 22 juillet 2023 – Ce samedi soir, Arthur est aux commandes d'un nouveau numéro inédit du Grand concours. Il s'agit d'une spéciale été. Quels sont les invités d'Arthur ce soir ? On vous dit tout !







Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur MYTF1.







Le Grand Concours du 22 juillet 2023 : les invités de ce soir

Arthur prend les commandes du « Grand Concours » pour une émission spéciale été !

Nikos Aliagas, Christophe Beaugrand, Christian Califano, Camille Cerf, Edgard-Yves, Mareva Galanter, Anaïs Grangerac, Marine Lorphelin, Grégoire Margotton, Chris Marques, Hélène Mannarino, Marie-Aline Meliyi, Fréderic Michalak, Laurie Peret, Florent Peyre, Yoann Riou, Anne Roumanoff et Titoff seront présents, en pleine forme, prêts à en découdre en répondant dans la bonne humeur aux questions du « Grand Concours ».

2 manches et 1 finale, des questions de culture générale et des candidats plus dissipés que jamais. Mais un seul gagnant à l’issue de cette grande soirée !

Alors, qui, face à Arthur, saura tirer son épingle du jeu, sera capable de répondre correctement dans le temps imparti, et ne se laissera pas perturber par ses voisins dissipés pour remporter cette édition et repartir avec le trophée tant espéré ?

Une grande soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises en perspective !

VIDÉO Le Grand Concours du 22 juillet, extrait vidéo



Le grand concours : spécial été, présenté par @Arthur_Officiel. 📺 SAMEDI à 21H10 sur #TF1. pic.twitter.com/bvog2H7bZe — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) July 18, 2023

« Le Grand Concours spécial été » c’est ce soir, samedi 22 juillet 2023, dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en replay sur la page dédiée de MYTF1.