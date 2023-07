NCIS du 22 juillet : vos épisodes ce soir sur M6

NCIS du 22 juillet 2023 – Ce samedi soir, M6 continue de diffuser la saison 20 inédite de la série « NCIS » ce samedi soir. Au programme ce soir, un inédit et 5 rediffusions.







A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10







NCIS du 22 juillet 2023 : vos épisodes

Saison 20 – épisode 22 : Opération ciel noir

L’oligarche russe et ex agent du KGB Kostya Valkov projette un attentat de grande ampleur sur le sol américain. Nick est infiltré dans la prison où est incarcéré Yuri, le fils de Valkov, tandis qu’Evelyn Shaw, qui a côtoyé Yuri, est intégrée au programme de protection des témoins. Grâce à Nick et au docteur Mallard, le NCIS découvre que Kostya cible le réseau électrique et veut provoquer un black-out total…

Saison 19 – épisode 9 : Hologramme

Le NCIS enquête sur le meurtre de Sandra Holdren, une riche conseillère en investissements financiers retrouvée dans une station navale. Brouillée avec sa fille, Sandra lui avait laissé un hologramme interactif d’elle-même, avec lequel les agents vont devoir parler pour résoudre le crime…



Saison 19 – épisode 10 : Le patriote

Le NCIS mène une chasse à l’homme pour retrouver l’adjudant-chef Rafi Nazar, accusé d’espionnage après le vol d’un logiciel de la Navy permettant de prendre le contrôle de drones militaires…

Saison 15 – épisode 10 : Père et fils

Alors qu’ils protègent le sénateur John Phillips en Afghanistan, Torres et Sloane doivent rentrer d’urgence aux États-Unis. Le fils de l’homme politique est en soins intensifs suite à une chute, qui ne serait pas accidentelle…

Saison 15 – épisode 11 : Mission à haut risque

Torres et Bishop se font passer pour un couple de criminels lors d’une opération d’infiltration dans le port de Norfolk. Après la mort d’un trafiquant de drogue, les deux agents et le reste de l’équipe cherchent à identifier le chef du réseau.

Saison 15 – épisode 12 : Le grand secret

Une femme officier du JAG est retrouvée pendue à son domicile. Alors que ses proches sont persuadés qu’il ne s’agit pas d’un suicide, les agents du NCIS vont découvrir que l’officier menait une double-vie…

L'équipe du NCIS vous donne rendez-vous ce soir dès 21h10 sur M6