Les 12 coups de midi du 2 juillet : dernière victoire de Céline avant changement d’horaire et masters

Les 12 coups de midi du 2 juillet 2023, 110ème victoire de Céline – Dernière victoire de Céline ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » avant le coup d’envoi d’une semaine spéciale masters demain et un changement d’horaire.

La Maîtresse de Midi a signé une 110ème victoire aujourd’hui mais elle a buté sur une question et n’a donc remporté que 1.000 euros à partager avec un téléspectateur. La cagnotte de Céline arrive à un total de 452.895 euros de gains et cadeaux.







Publicité











Publicité





Les 12 coups de midi du 2 juillet 2023, toujours pas d’autre indice sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, toujours pas d’indice en dehors de la photo de fond, le Taj Mahal en Inde. Céline n’a rien pu proposer, il faudra maintenant patienter jusqu’à la fin des masters. Demain lundi 3 juillet, coup d’envoi de la semaine des masters avec 32 grands Maîtres de Midi. L’émission débutera exceptionnellement plus tôt, rendez-vous. à 11h45.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Gérard Darmon, Antonio Banderas, Britney Spears

Les 12 coups de midi du 2 juillet, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, voici la vidéo du replay.



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1