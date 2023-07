Les 12 coups de midi du 5 juillet : qui a remporté le 3ème tour des masters ?

Les 12 coups de midi du 5 juillet 2023, 3ème émission des masters – Les masters du jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » se poursuivent ce mercredi sur TF1.

Aujourd’hui, Emilie, Yaël, Frédérique, Romain, Vincent, Alexandre, Benoit, Paul s’affrontaient.







Publicité











Publicité





Les 12 coups de midi du 5 juillet 2023, Paul et Alexandre se qualifient

Et après une série d’épreuves, c’est Paul et Alexandre qui se sont qualifiés pour la finale des masters, qui se déroulera en prime time samedi soir sur TF1. Ils rejoignent Xavier, Céline, Stéphane et Bruno, qui se sont qualifiés lundi et mardi.

Demain vous verrez s’affronter : Ludovic, Sylvie, Loris, Caroline, Laurent, Timothée, Léo et Eric.

Les 12 coups de midi, présentation de la semaine des masters

Les 32 plus grands Maîtres de Midi s’affrontent durant toute la semaine, exceptionnellement à 11h45, lors du Combat des Maîtres pour tenter de devenir le plus grand Maître des Maîtres 2023 !

Du lundi 3 au samedi 8 juillet, Jean-Luc Reichmann rassemble les meilleurs champions des 12 Coups de Midi !

En 13 ans, les 12 Coups ont révélé des talents exceptionnels et ont été le théâtre de moments inoubliables. Les téléspectateurs ont suivi les incroyables parcours de ces candidats hors normes. Le Combat des Maîtres 2023 sera l’occasion de voir ces champions légendaires s’affronter dans une compétition à nulle autre pareille !

La touchante Céline et le surprenant Stéphane ont réellement marqué cette année par leurs performances et pourraient bien faire déjouer tous les pronostics d’une compétition jusqu’à présent dominée par nos Maîtres de midi iconiques.

Parmi eux Xavier, Eric, Bruno… Sans oublier l’insaisissable Paul, qui fera son grand retour sur le plateau !

Durant toute la semaine, 32 grands Maîtres de midi vont s’affronter pour décrocher leur place pour le prime time de samedi soir. Du lundi au jeudi midi, ils seront 8 à se challenger, chaque jour, pour remporter 2 places pour les demi-finales de vendredi et samedi.

Lors de ces demi-finales, les 8 vainqueurs de la semaine tenteront de décrocher les deux premières places pour la grande finale du samedi soir.

Les 12 coups de midi du 5 juillet, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, voici la vidéo du replay.



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1