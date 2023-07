Joséphine Ange Gardien du 5 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 5 juillet 2023 – Ce mercredi et comme chaque après-midi de l’été, deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 5 juillet 2023 : l’épisode « Les boloss »

A peine arrivée, Joséphine empêche une adolescente de passer sous un bus. Il s’agit de Jeanne, une collégienne dont l’attitude récente est étrange et les notes en chute libre… Plus que jamais sur le qui-vive, Joséphine cherche à comprendre pourquoi la jeune fille se met en danger. Qu’espère-t-elle obtenir ? Qui sont ces jeunes qui l’obligent à relever des défis ? Pionne dans un collège, Joséphine est immergée dans le monde déroutant des adolescents, leurs codes, leurs castes et leur langage… Elle est déterminée à déjouer le complot qui se trame, mais personne ne lui facilitera la tâche, pas même Jeanne, décidée à porter seule son secret… beaucoup trop loin.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Coline Béal (Jeanne Lambert), Delphine Mc Carty (Charlotte Lambert), Eric Savin (Christophe Lambert), Rayane Bensetti (Tony), Guillaume Denaiffe (Samuel), Thierry Samitier (Monsieur Tranchon), Arthur Choisnet (Yann Wachowski), Victor Meutelet (Mathieu), Lyna Khoudri (Vanessa Grangier), Mathilde Auneveux (Amélie), Julien Leglise (Le prof de sport), Philippe Blondelle (L’homme balèze), Thomas Séraphine (Le journaliste), Ylane Duparc (Jeune invité fête), Catherine Lefroid (L’infirmière), Aline Chaud (La dame du futur), Valéry Schatz (Le médecin), José Fumanal (Le maître d’hôtel), Cécile Hercule (La jeune femme baffe)



Et à 15h40 l’épisode « Les perchés »

Virginie est une architecte indépendante qui gère tout à la maison. Pas simple pour cette femme dont le mari au chômage s’évertue à développer un nouveau site et dont la fille joue les Greta Thunberg à la maison… Mais la petite famille va littéralement imploser le jour où Virginie accepte de détruire une partie de la forêt municipale pour obtenir la construction de nouveaux logements publics… Lola, sa fille âgée de 16 ans, va aussitôt occuper la forêt pour empêcher sa destruction : l’opération des Perchés va prendre une telle ampleur que Virginie aura bien du mal à conserver son travail. A moins que Joséphine n’ait une idée pour réconcilier mère et fille dans une même énergie plus… éco-responsable !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Claire Borotra (Virginie), Xavier Deluc (Alexandre), Lou Jean (Lola), Guillaume Carcaud (François), Djibi Mbaye (Max), Perkins Lyautey (Kaltz), Léo Riehl (Jérémie), Maud Le Guenedal (Coralie), Christophe Davis (Policier TAG), Sophie Parel (Journaliste), Gigi Ledron (Proviseure), Leslie Coudray (Pervenche)