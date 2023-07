Les enquêtes de Dan Sommerdahl : le final de la saison 3 ce soir sur France 3 (16 juillet)

Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 16 juillet 2023, vos épisodes ce soir – Ce soir à la télé, France 3 termine la diffusion de la saison 3 inédite de la série « Les enquêtes de Dan Sommerdahl ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 3 et 4.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Publicité





Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 16 juillet 2023 : vos épisodes ce soir

Épisode 3 – Pour Dieu et la patrie (For Love of God and Country)

Une carmélite est abattue dans l’enceinte de son couvent avec une arme datant de la Seconde Guerre mondiale. Ce meurtre est-il lié au passé de la religieuse ? C’est ce que Dan s’efforce de découvrir, épaulé par le jeune Benjamin, tandis que Flemming, sur la sellette, s’occupe d’organiser la sécurité de l’hommage de la ville à ses vétérans…

Épisode 4 – Les chiens ne font pas des chats (Fair Play)

Nancy Brinck, figure de la haute société d’Elseneur, est retrouvée morte au volant de sa voiture. Dans le coffre, une cage ouverte indique qu’elle transportait son chien, un animal de concours de grande valeur. A-t-elle été assassinée ? Ou est-ce un accident ? Une enquête dont Dan ne sortira pas indemne… De leur côté, Laura et Benjamin ont une grande décision à prendre.



Publicité





Les enquêtes de Dan Sommerdahl : présentation de la saison 3

Cette nouvelle saison des Enquêtes de Dan Sommerdahl nous offre son nouveau lot de crimes et de magouilles dans la ville d’Elseneur, tout en s’attachant au sort amoureux de notre héros, qui doit trouver un moyen d’accepter que son ex-femme et son meilleur ami et collègue soient officiellement en couple…

« Les enquêtes de Dan Sommerdahl » saison 3, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV