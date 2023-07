« L’incroyable embouteillage » : histoire et interprètes de la fiction sur M6 ce soir (5 juillet)

« L’incroyable embouteillage » c’est le titre de la fiction inédite proposée par M6 ce soir. Une fiction signée David CHARHON avec un casting de folie : Patrick Timsit, Thierry Lhermitte, Miou-Miou, Bruno Solo, ou encore Elie Semoun.







Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







« L’incroyable embouteillage » : l’histoire

C’est le grand départ des vacances d’été ! Un moment de bonheur pour ceux qui prennent la route… Sauf pour des centaines de vacanciers coincés sur une petite départementale au milieu de nulle part : au cœur de cet embouteillage monstre, coupé du monde, vont alors se croiser des personnalités de tous horizons. Des voitures qui n’auraient jamais dû se rencontrer, des personnages qui n’ont rien en commun avant que cet embouteillage bouleverse leurs vies. Toutes ces histoires, sans lien, les unes avec les autres, vont alors se croiser pour ne former qu’une seule et unique histoire. Ils vont découvrir, plus que jamais, que ce n’est pas la destination qui compte mais le voyage !

Interprètes et personnages

AVEC : Patrick TIMSIT (Aldo), ARMELLE (Gloria), Thierry LHERMITTE (Richard), MIOU-MIOU (Chantal), Vanessa GUIDE (Antonia), Bruno SOLO (Joshua), Lionel ABELANSKI (Yakov), Gilbert MELKI (Raymond), Joséphine Draï (Elsa), ESTEBAN (Paul), Vincent DESAGNAT (Pierrick), Jérôme LE BANNER (Fabrice), Vinnie DARGAUD (Anatole), Élodie Poux (Valérie), Youssef HAJDI (Grégoire/DJ Putsch), Sarah STERN (Arielle), Lucien Jean-Baptiste (Virgile), Elie SEMOUN (Jean-Étienne)



Extrait vidéo

C’est le grand départ des vacances d’été !

Un moment de bonheur pour ceux qui prennent la route sauf pour des centaines de vacanciers coincés dans un embouteillage qui va bouleverser leurs vies. 🚗#LIncroyableEmbouteillage, une comédie à découvrir le mercredi 5 juillet à 21:10 pic.twitter.com/jolizOESL2 — M6 (@M6) June 26, 2023