Meurtres au paradis du 31 juillet : vos épisodes ce soir sur France 2

Meurtres au paradis du 31 juillet 2023 – C'est encore une fois des rediffusions de votre série « Meurtres au paradis » qui vous attendeent ce lundi soir sur France 2. Au programme aujourd'hui, les deux derniers épisodes de la saison 10 et un épisode de la saison 8.







A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Meurtres au paradis du 31 juillet 2023, vos épisodes

Saison 10 épisode 7 « Partie de pêche » : Une bande de copains vient à Sainte-Marie fêter l’enterrement de vie de garçon de l’un des leurs, un vicomte anglais qui s’apprête à faire un mariage très médiatisé. Ils s’offrent ainsi une partie de pêche à bord du Midnight Rambler. Après une soirée très arrosée, les garçons se réveillent avec la gueule de bois, en pleine mer, alors que sur une plage à quelques kilomètres de là, Skip Marsden le capitaine du bateau, est retrouvé mort, un harpon planté en pleine poitrine…

Saison 10 épisode 8 « Amnésie » : Une bande de copains vient à Sainte-Marie fêter l'enterrement de vie de garçon de l'un des leurs, un vicomte anglais qui s'apprête à faire un mariage très médiatisé. Ils s'offrent ainsi une partie de pêche à bord du Midnight Rambler. Après une soirée très arrosée, les garçons se réveillent avec la gueule de bois, en pleine mer, alors que sur une plage à quelques kilomètres de là, Skip Marsden le capitaine du bateau, est retrouvé mort, un harpon planté en pleine poitrine…



Saison 8 épisode 7 « Mort à l’antenne » : L’animateur radio Dezzie Dixon est assassiné en direct pendant son émission de radio. Toute l’île est en deuil et pleure cette légende du reggae. Les soupçons se portent sur l’équipe qui travaille avec lui, dont sa fille, Faith. La mère de Faith avait été abandonnée par Dezzie et ne s’en était jamais remise. L’inspecteur Jack Mooney soupçonne Faith d’avoir voulu se venger, puis il comprend le véritable mobile du crime… Pendant ce temps, l’agent Madeleine Dumas, de l’IGPN, est envoyé depuis Paris pour enquêter sur la responsabilité éventuelle de Jack, dans l’incident qui a conduit à la blessure de son agent Florence Cassel. Elle va conclure que malgré le côté brouillon et excentrique de Jack, force est de constater qu’il est très doué.

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.