Camping Paradis du 31 juillet : ce soir Kathy Packianathan dans l’épisode « Le paradis de Leela »

Camping Paradis du 31 juillet 2023 : histoire et interprètes de l'épisode de ce soir « Le paradis de Leela » – Ce lundi soir et comme tout l'été, Laurent Ournac et son équipe du « Camping Paradis » vous donne rendez-vous sur TF1. Au programme ce soir, une rediffusion avec Kathy Packianathan (Ici tout commence).







A voir dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 31 juillet 2023 : histoire de l’épisode « Le paradis de Leela »

Au « Camping Paradis », Tom voit débarquer la mystérieuse Leela, 20 ans, accompagnée de sa tante Suzanne. Tom ne tarde pas à découvrir sa véritable identité, Leela est en fait la princesse héritière d’une noble famille indienne et Suzanne n’est autre que sa gouvernante… Les choses vont se corser quand, désireuse de rester incognito, elle va faire la connaissance d’Alexandre, un charmant étudiant modeste ! Parizot, toujours au bon endroit au mauvais moment, rencontre Suzanne qui n’a d’autre choix pour protéger l’identité de Leela que de se faire passer pour une princesse. Malgré quelques frictions, une belle complicité va naître entre eux. De leur côté, Thomas et Annabelle Guillon sont les heureux parents d’Elliot, adopté alors qu’il n’était qu’un nouveau-né… Mais alors qu’ils avaient renoncé à concevoir un enfant naturellement, Annabelle est enceinte. Le couple est comblé mais confie à Audrey leur crainte : comment Elliott va-t-il prendre la nouvelle ?

Camping Paradis du 31 juillet 2023, le casting

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Carole Richert (Suzanne), Juliette Chêne (Stéphanie), Kathy Packianathan (Leela), Patrick Paroux (Parizot), Antoine Bordes (Alexandre), Manon Sachot (Charlotte), Hamza Barramou (Augustin), Alexandra Holzhammer (Annabelle), Yannick Laurent (Thomas), Gaël Raës (Eliott), Eliott Hirsbein (Léonard), Aurore Delplace (Camille), Xavier Thiam (Roi)



Camping Paradis du 31 juillet 2023 la bande-annonce en vidéo

Et on termine comme toujours ou presque par les images avec un extrait de l’épisode de ce soir.

Cet été le Camping Paradis est ouvert, tous les lundis à 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.