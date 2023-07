« Mission : Impossible – Fallout » : votre film ce soir sur M6 (6 juillet)

« Mission : Impossible – Fallout » au programme TV du jeudi 6 juillet 2023 – Ce soir M6 vous rediffuse le film « Mission : Impossible – Fallout ». Un film réalisé par Christopher McQUARRIE avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson et Henry Cavil.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur 6PLAY via sa fonction direct.







« Mission : Impossible – Fallout » : l’histoire

Au cours d’une mission, l’agent Hunt et ses hommes perdent une valise de plutonium, passée aux mains d’une organisation terroriste nommée les Apôtres. Dès lors, le monde court un terrible danger. Surveillé par la CIA, qui remet en cause ses méthodes, et pourchassé par des tueurs, Hunt se lance dans une course contre la montre pour sauver le monde…

Avec Tom CRUISE (Ethan), Rebecca FERGUSON (Ilsa), Henry CAVILL (August Walker), Ving RHAMES (Luther), Michelle MONAGHAN (Julia), Simon PEGG (Benjie)



VIDEO « Mission : Impossible – Fallout », la bande-annonce

Votre mission, si vous l'acceptez, est de regarder ce qui va suivre ! 🏍 "#MissionImpossible – Fallout", jeudi à 21:10 pic.twitter.com/z2kjKhf7YH — M6 (@M6) July 4, 2023