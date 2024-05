La Nuit des Molières 2024 : le palmarès ce soir sur France 3 (6 mai)

Publicité





La Nuit des Molières 2024 au programme TV du lundi 6 mai 2024. La 35ème Nuit des Molières, c’est ce soir, lundi 6 mai 2024, sur France 3. Une cérémonie retransmise depuis le théâtre des Folies Bergère à Paris et un temps fort attendu de la scène française et de ses multiples talents.





A suivre ce soir en direct sur France 3 à partir de 21h10. Possibilité de suivre la cérémonie en streaming via la fonction direct de France.TV mais aussi sur France Musique.







Cette année, Caroline Vigneaux est à la barre de la cérémonie des Molières, une soirée dédiée à réunir et honorer une part importante de la communauté théâtrale. Autrefois avocate brillante, Vigneaux a fait le saut vers l’humour avec brio, offrant des spectacles mêlant le juridique et l’humour avec une touche féministe franche. Actuellement en tournée avec son dernier spectacle, « In Vigneaux Veritas », elle continue de captiver tant la critique que le public avec son franc-parler et son humour incisif.

La liste des nommés est à retrouver sur le site des Molières.



La 35e édition des Molières, retransmise en différé depuis le théâtre des Folies Bergère, sera l’occasion de récompenser le meilleur de la saison 2023-2024 à travers 19 prix.