« Mortelles calanques » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (1er juillet)

« Mortelles calanques » au programme TV du 1er juillet 2023 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Mortelles calanques ». Dans les rôles principaux, Philippe Bas et Shemss Audat.







A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Mortelles calanques » : l’histoire

Les « Écumeurs », c’est un petit groupe de jeunes passionnés par la nature et la « vie sauvage ». Ils évoluent en clan et plongent de 30 mètres dans les calanques. Ils vivent selon des règles strictes, sous la direction autocratique d’un gourou.

Un jour, Robin, leur « leader », ne remonte pas après un plongeon phénoménal et trouve la mort. A-t-il raté son saut ou a-t-il été tué ?

La lieutenant de gendarmerie Samira El Katani est chargée d’enquêter sur sa mort. Phobique de l’eau et ne sachant pas nager, l’enquête semble compliquée à mener.

Par chance, elle peut compter sur la collaboration de l’ancien commando de la marine Bruno Tanguy, homme de mer, aux antipodes de sa collègue

Un couple d’enquêteurs totalement atypique qui va devoir remonter le courant de l’histoire passée de cette communauté, afin de mettre à jour une vérité bien enfouie.

Interprètes et personnages

Avec Shemss AUDAT (Lieutenant Samira El Katani), Philippe BAS (Lieutenant Bruno Tanguy), Arnaud BINARD (Quentin Achard), Joyce BIBRING (Sandrine Decima), Iñaki LARTIGUE (Mathieu Mercadier), François-Dominique BLIN (Etienne/Pierre Chalier), Folco MARCHI (Alexandre), Jonathan CARDONNEL (Robin D’Olce), Elizabeth BOURGINE (Sophia D’Olce), Eric DENIZE (Pierre D’Olce).



« Mortelles calanques » : la bande-annonce

🔍🌊 Une mort suspecte entre Cassis et La Ciotat… « 𝗠𝗼𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗮𝗹𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲𝘀 » avec Philippe Bas et @shemssAudat, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/cqodQPQCzD — France 3 (@France3tv) June 30, 2023