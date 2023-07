Ninja Warrior : les premiers qualifiés pour la finale (résumé + replay 7 juillet 2023)

Ninja Warrior, épisode 1 du vendredi 7 juillet 2023 – C’est parti pour la saison 8 de « Ninja Warrior » ! Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittanaere accueille de nouveaux candidats, qui vont affronter les légendes de l’émission !







Yannick de Koh-Lanta participe ce soir. Il est face à Paul. Ça se joue à quelques secondes mais c’est Paul qui réussit à aller au bout du parcours le plus rapidement !

Place ensuite à second Yannick et à Sacha. Yannick échoue face au mur ! Sacha va jusqu’au bout.







On continue avec The Mask, et Cyril alias Aigle Blanc. Aigle Blanc fait une erreur et est disqualifié. The Mask est tombé mais se qualifie quand même.



Place aux deux premières femmes : Léa, 18 ans, et Candice, 24 ans. Léa, qui a vécu un cancer et s’en est sorti grâce au sport, ne mesure que 1m40, et elle va au bout du parcours !

Rémi et Dorian s’affrontent ensuite. Rémi va jusqu’au bout et obtient le meilleur temps de la soirée en 1min52! Il affrontera donc les Légendes.

Place ensuite au 2ème duel féminin. Elles tombent toutes les deux mais Gianna prend la seconde place féminine.

Yann est face à Loïc. Loïc tombe et Yoann se qualifie ! Arthur est ensuite face à Jimmy. Et c’est Arthur qui va au bout et se qualifie !

Yanis affronte Adrien. C’est Adrien qui se qualifie à quelques secondes près.

Ayrton et Elise se qualifient mais on ne voit pas leurs parcours. Chez les femmes, Paola et Fiona s’affrontent. Paola va au bout et fait mieux que Léa, elle se qualifie donc.

Ninja Warrior, les duels face aux Légendes

Vont affront les légendes : Arthur, Raphaël, Rémi, Adrien, Paul et Ayrton. Chez les filles, Elise et Paola.

– Arthur, le plus rapide ce soir, décide d’affronter Charles Pujade, vainqueur l’an dernier ! Arthur tombe très rapidement ! Charles est donc finaliste et il va au bout du parcours de demi-finale.

– Raphaël choisit d’affronter Brice Bak. Et c’est Raphaël qui se qualifie pour la finale !

– Rémi choisit de se confronter à Phil Gud. Phil tombe, Rémi est en finale !

– Adrien affronte Alban Dubois. C’est Alban qui se qualifie pour la finale !

– Paul choisit d’affronter Thomas Hufner. Thomas est impressionnant et remporte la victoire avec une large avance.

– Ayrton n’a plus le choix, il est face à Michel Lajic. Michel est incroyable et finit le parcours en 53 secondes, il est finaliste et détient le joker.

– Elise choisit d’affronter Sandra. Elise tombe la première, Sandra suit mais c’est bien elle qui se qualifie pour la finale.

– Paola affronte Maurane Jelic, la meilleure femme de l’histoire de Ninja Warrior. Sans surprise, c’est Maurane qui se qualifie !

Ninja Warrior du 7 juillet 2023, le replay

C’est ainsi que s’achève cette première soirée de Ninja Warrior saison 8. Si vous avez manqué cet épisode 1, sachez qu’il sera très vite dispo en replay streaming sur myTF1 en cliquant ici. Et rendez-vous le vendredi 14 juillet pour l’épisode 2.