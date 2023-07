Plus belle la vie bientôt de retour ? TF1 s’exprime sans annonce officielle

Le retour de votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie » n’a pas été annoncé officiellement par TF1 cette semaine, comme certains l’avait annoncé à tort. En effet, si la chaîne a tenu sa conférence de presse de rentrée et fait plusieurs annonces, le retour de PBLV n’en faisait pas partie.







Publicité





Mais TF1 s’est exprimé sur le sujet et a confirmé que le retour de « Plus belle la vie » était bien en projet mais que rien n’était encore fait.

« Il en est question » a déclaré Ara Aprikian, le directeur général adjoint du groupe TF1, confirmant travaillé avec la production de « Plus belle la vie », Newen.







Publicité





« Est-ce qu’on a décidé ? Non. On a toujours dit que Plus belle la vie était une marque forte et belle. Nous commençons à travailler avec Newen pour savoir s’il y a une possibilité de prolonger cette aventure sur TF1, mais pour l’instant il n’y a rien d’acté. »



Publicité





Retour de Plus belle la vie, les acteurs recontactés

Rappelons que 20 minutes annonçait le mois dernier que les acteurs phares de la série quotidienne avaient déjà été recontactés pour la reprise de « Plus belle la vie ».

« Ils ont appelé tout le monde pour nous dire que c’était en négociation« , a déclaré Serge Dupire, qui a incarné le personnage de Vincent Chaumette dans « Plus belle la vie » pendant 18 saisons. « Je ne suis pas contre l’idée de revenir sur « Plus belle la vie », bien au contraire. On verra ce qu’ils ont à proposer. En dix-huit ans, j’ai été tellement de personnages à travers le rôle de Vincent Chaumette, il y a toujours des défis à relever pour un acteur. »

Des épisodes raccourcis

Newen, producteur de « Plus belle la vie », a déposé un projet à la mairie de Marseille afin d’occuper à nouveau le Pôle Média de la Belle de Mai. Et selon la Provence, ce serait des épisodes plus courts, d’une quinzaine de minutes.