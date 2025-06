Plus belle la vie spoiler : Samuel va trop loin, Jennifer prend une lourde décision ! (1er juillet 2025)

Publicité





Les choses ne vont pas s’arranger pour Samuel demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, on peut déjà vous dire que dans l’épisode du mardi 1er juillet 2025, Jennifer confronte Samuel sur la plaquette de médicaments retrouvée derrière le tableau…











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : les adieux à Samuel, Morgane fait un choix, les résumés jusqu’au 18 juillet 2025

Samuel, en manque, va s’emporte contre Jennifer. Il refuse son aide et lui demande les médicaments mais Jennifer les a jetés. Samuel s’énerve avant de quitter l’appartement. Au commissariat, Samuel est pris d’une terrible crise de manque. Patrick remarque qu’il ne va pas bien mais ne cherche pas plus loin quand il prétexte avoir mal au dos… Samuel va alors aller jusqu’à se faire une entaille profonde au bras pour aller à l’hôpital et réclamer des opioïdes ! c’est Bahram qui le reçoit, il est surpris par la blessure et Samuel assure que c’est un prévenu qui lui a fait ça au commissariat. Il insiste pour qu’il lui prescrive des opioïdes. Bahram est d’abord réticent mais il finit par lui prescrire une boite.

Le hic, c’est que Bahram va en parler à Eric en terrasse au Mistral et Jennifer va entendre leur conversation. Elle comprend que Samuel est allé jusqu’à se blesser seul pour obtenir les médicaments ! Elle prévient Gabriel et prend alors une lourde décision : elle quitte l’appartement ! Samuel est anéanti en découvrant qu’elle s’en va. Gabriel compte l’aider à se sevrer.



Publicité