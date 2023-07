« Police de caractères » du 8 juillet : histoire et interprètes de l’épisode ce soir sur France 3

« Police de caractères » du 8 juillet 2023 – Ce soir sur France 3, c’est la rediffusion d’un épisode de la série « Police de caractères », portée par Clémentine Célarié et Xavier Robic, qui vous attend. Au programme aujourd’hui, l’épisode intitulé « Cadavre exquis ».







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







« Police de caractères » du 8 juillet, résumé de l’épisode « Cadavre exquis »

Un ancien flic reconverti en auteur de polar est tué par une clé USB… lors d’un happening littéraire organisé par un collectif d’écrivains. L’affaire touche de près Louise Poquelin, qui, par le passé, a eu une histoire d’amour avec cet ancien collègue.

Autant dire que Romy, la belle et discrète éditrice de la victime, qui a une légère tendance à mentir par omission, se retrouve dans le collimateur de la police. De Louise surtout, Étienne de Beaumont étant tombé en admiration devant cette femme à la fois si forte et si fragile…

L’affaire s’avère complexe, et les enquêteurs doivent comprendre avant tout ce qui était visé : l’ancien flic, l’auteur à succès ou le « serial » séducteur ?

Interprètes et personnages

Avec : Clémentine Célarié (Louise Poquelin), Xavier Robic (Étienne de Beaumont), Jules Houplain (Antoine Poquelin), Olga Mouak (Violette Langlois), Cyril Garnier (Raphaël), Cypriane Gardin (Manon Poquelin)

Adèle Choubard (Anaïs Poquelin), Benjamin Bougois (Timothée Richard), Antoine Chappey (Le commissaire), Raphaëlle Agogué (Chloé Belval).

Et en guests : Nastassja Kinski, Armelle Deutsch et Jackie Berroyer



VIDÉO « Police de caractères » du 8 juillet, la bande-annonce

💥 Tout les oppose mais ils vont devoir travailler ensemble… 🔍 « 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲̀𝗿𝗲𝘀 » avec Clémentine Célarié et @joffreyplatel, c'est rediffusé demain à 21.10 ! pic.twitter.com/7vpa9qdYcX — France 3 (@France3tv) July 7, 2023