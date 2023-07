The Voice Kids : résumé et replay des 1ères auditions à l’aveugle (4 juillet 2023)

The Voice du mardi 4 juillet 2023, résumé et replay – C’est parti pour la première soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2023 de The Voice Kids. Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori débutent la formation de leurs équipes.







Publicité





La soirée débute avec Shéryne, 11 ans, du Havre. Elle chante « Who’s loving you » des Jackson 5. Tous les coachs finissent par se retourner ! Shéryne hésite mais elle choisit de rejoindre l’équipe de Slimane !

Place ensuite à Lucie, 12 ans, de Villeparisis. Elle chante « Louis » de Barbara Pravis. Les quatre coachs se retournent en quelques secondes ! Patrick décide de bloquer Slimane. Elle décide d’aller avec Patrick Fiori !







Publicité





On continue avec Taiyo, 12 ans, vient de Sydney en Australie ! Il reprend « Bohemian Rapsody » de Queen. Là aussi, tous les coachs se retournent très vite ! Ils sont debout à la fin de sa chanson. Il choisit de rejoindre l’équipe de Kendji.



Publicité





Néo, 12 ans, est autiste. Il chante « S.O.S d’un terrien en détresse » de Daniel Balavoine. Patrick Fiori et Slimane se retournent dans les toutes dernières secondes ! Slimane se dit bouleversé et le félicite. Néo décide d’aller avec Patrick Fiori !

Mathilde, 11 ans, d’Alès, reprend « Santé » de Stromaé. Aucun coach ne se retourne !

On poursuit avec Durel, 15 ans, qui chante « Stand up » de Cynthia Erivo. Nolwenn se retourne, suivie de Kenji et Patrick. Slimane les rejoint au dernier moment et c’est donc un carton plein. Il choisit de continuer avec Slimane !

Lucas, 13 ans, vient de Corse. Il chante en corse « Un Altra Citta ». Patrick se retourne tout de suite ! Slimane, Nolwenn et Kendj le rejoignent. Et sans surprise, il rejoint Patrick Fiori.

On continue avec Ilyanna, 11 ans, de Bussy-Saint-Georges. Elle reprend « La boulette » de Diam’s. Slimane se retourne le premier ! Kendji et Patrick le rejoignent. Elle a déjà dansé sur un clip de Kendji et c’est donc sans surprise qu’elle le rejoint.

Place à Théo, 12 ans, qui vient de Haute Savoie. Il chante « Je te promets » de Johnny Hallyday. Slimane, Kendji, et Patrick se retournent. Théo choisit d’aller avec Kendji.

Oriane, 15 ans, vient de Casablanca au Maroc et a déjà participé l’an dernier. Elle reprend « Stop » de Sam Brown. Nolween se retourne la première, Patrick la rejoint au dernier moment. Elle hésite mais décide de rejoindre Nolwenn !

Sacha, 12 ans, vient de Marseille. Il interprète « No time to die » de Billie Elish. Aucun coach ne se retourne !

Léna, 13 ans, vient de Seine et Marne, elle reprend « Eternelle » de Hatik. Les quatre coachs se retournent. Et Léna choisit Patrick Fiori !

The Voice Kids du 4 juillet 2023, le replay

Cette première soirée de la saison 2023 de The Voice Kids est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 1er prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le mardi 11 juillet 2023 pour l’épisode 2 !