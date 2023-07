Un si grand soleil spoiler : un accident aux lourdes conséquences (VIDÉO épisode du 10 juillet)

Un si grand soleil spoiler – Un accident lourd de conséquences va avoir lieu à Montpellier demain pendant le prime de votre série « Un si grand soleil ». En effet, Vincent va trouver la mort dans l’expulsion de Carine, la mère de Maéva.

L’opération de police va déraper et Vincent va tomber de la rembarde en haut de l’immeuble !







Publicité











Publicité





Et alors que le commissaire Becker est dans la tourmente, le drame va également avoir des conséquences pour Elise… En effet, Fanny faisait partie du seeting organisé chez Carine ! Les deux femmes ne se comprennent plus et son au bord de la rupture !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 21 juillet 2023

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1190 du lundi 10 juillet 2023 : Fanny et Elise ne se comprennent plus



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.