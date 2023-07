Un si grand soleil du 28 juillet : Margot harcelée (résumé et vidéo épisode 1205 en avance)

Un si grand soleil du 28 juillet, spoiler résumé de l’épisode 1205 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode du feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 28 juillet 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Ronan voit la vidéo que Louis a posté, Noémie le rejoint. Elle l’a vue aussi et pense qu’ils sont complètement inconscient. Ronan les soutient, il pense qu’il faut prendre des risques. Noémie lui rappelle que c’est dangereux et lui demande de parler à Louis.







Virgile a du boulot, il met Alix à la porte. Tom arrive pour travailler.



Louis et Kira montrent la vidéo à Robin et Maéva. Ils trouvent ça super et soulignent le fait que la vidéo a été vue plus de 30.000 fois. Il y a de nombreux commentaires mais certains sont menaçants… Ronan appelle Louis pour lui parler.

A la Paillotte, Enzo donne à Emma sa part de pourboires de la veille. Elle ouvre son portefeuille et remarque qu’il manque un billet de 50 euros. Elle appelle sa mère pur lui passer un savon, elle pense que c’est elle qui l’a volée. Enzo la retrouve au bord des larmes, il l’interroge. Elle se confie sur sa mère. Pendant ce temps là, la mère d’Emma achète des jeux à gratter…

Elisabeth est avec Claudine, elle lui lit les messages de menaces et veut porter plainte. Claudine pense que c’est une mauvaise idée, Laumière est du même avis. Ils pensent qu’ils vont se lasser. Claudine s’en prend ensuite violemment à Margot, elle ferme son dossier et lui dit de rester au standard ! Elle lui reproche de l’avoir mis dans la merde jusqu’au cou, elle lui dit qu’elle s’en souviendra.

Louis est avec Ronan, qui lui parle des risques qu’il a pris. C’était de la provocation contre-productive. Il lui parle des risques qu’il a fait courir à Kira et lui demande de rester dans les clous, Louis accepte.

Tom retrouve Emma à la Paillotte, elle lui dit qu’elle cherche un logement pour eux deux. Elle n’en peut plus de leur mère. Mais Tom ne veut pas la laisser tomber. Emma insiste pour qu’il vienne avec elle.

Marc explique à Louis qu’il a vu sa dernière vidéo, il ne la cautionne pas et sa mère non plus. Il veut qu’il arrête ! Mais Louis dit qu’il va continuer dans la légalité, il va organiser une manifestation avec une autorisation de la préfecture. Marc valide.

Emma vient voir Gary au camping, elle lui demande s’il a un bungalow pour eux. Mais Gary dit qu’il est complet. Gary pense à quelque chose, il lui dit qu’il a peut être une solution. Il lui propose un bungalow qui se libère le lendemain… Mais c’est le mobilhome de Blamont ! Blamont est en colère.

Emma rentre chez elle et retrouve sa mère et Tom. Un clash éclate encore entre Emma et sa mère au sujet du vol. Emma lui annonce qu’elle part le lendemain.

Claudine harcèle Margot au cabinet. Margot reçoit un message de Ludo pour le rejoindre au 101, elle y va. Elle explique à Ludo qu’elle paie très cher le communiqué qu’ils n’ont pas voulu faire. Elle l’envoie balader et lui reproche son manque de soutien. Elle s’en va.

