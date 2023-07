Un si grand soleil du 6 juillet : qui est responsable de la mort de Vincent ? (résumé et vidéo épisode 1189 en avance)

Un si grand soleil du 6 juillet, spoiler résumé de l’épisode 1189 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 6 juillet 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Maéva et sa mère ont passé la nuit chez Claire et Florent. Elles sont sous le choc de la mort de Vincent, Carine culpabilise. Elle n’a pas dormi de la nuit et regrette de ne pas avoir quitté l’appartement avant l’expulsion. Maéva la réconforte et pense que c’est la police qui est responsable.







Pendant ce temps là, Becker culpabilise aussi. Il ne comprend pas ce qui s’est passé et découvre l’article de Marc qui parle de possible bavure policière…



Florent annonce une bonne nouvelle à Carine et Maéva : après l’accident, la mairie a fait passer leur dossier de relogement en priorité, elles auront un appartement dans les jours à venir. Mais elles vont aussi être interrogées dans le cadre de l’enquête sur la mort de Vincent, Florent propose de les défendre gratuitement.

Au commissariat, Akim, Nora, Élise et Thierry se refont le film de ce qui s’est passé. Ils ne voyaient rien avec les fumigènes et ne comprennent pas comment Vincent a pu passer par dessus la rambarde. Elise est remontée contre Becker, qui a maintenant l’expulsion malgré les mauvaises conditions. Clément entend leur conversation…

Le procureur Bernier a saisi le juge Laplace pour mener l’enquête. Pendant ce temps là, Becker est avec Manu. Il s’en veut et se reproche de ne pas avoir assez insisté quand il a appelé Laurent Geoffroy pour stopper l’expulsion. Mais devant le juge, l’employé de la préfecture ment et dit que Becker ne l’avait pas prévenu de la situation ! Il charge le commissaire.

Maéva est en colère et très remontée contre la police. Elle a vu Thierry effacer la vidéo sur le téléphone de Jasmine et pense qu’il a voulu protéger un collègue.

Au cabinet d’avocats BGL, Claudine annonce à Ludo qu’il n’a plus à rechercher de donateurs, la fondation marseillaise se chargera de réceptionner les dons et de la défiscalisation. Claudine a fait la liste d’une quinzaine de clients du cabinet, Margot leur a écrit et Ludo doit les convaincre de venir pour une dégustation. Ludo se fait raccrocher au nez par Laumière mais Elisabeth Bastide est réceptive et lui assure qu’elle viendra. Il réussit à convaincre 8 personnes au total !

VIDÉO Un si grand soleil du 6 juillet extrait, Becker en mauvais posture

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.