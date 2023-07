Wimbledon : Davidovich Fokina / Fils en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Wimbledon tennis – Davidovich Fokina / Fils en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur le gazon londonien. Le tournoi de tennis de Wimbledon se poursuit ce mercredi 5 juillet 2023. Au premier tour, le français Arthur Fils affronte l’espagnol Alejandro Davidovich Fokina.







A suivre ce soir à partir de 20h35 sur le Court n°16 en exclusivité sur beIN SPORTS.







Beaucoup de retard à Wimbledon à cause de la pluie. Arthur Fils, 61ème à l’ATP, et Alejandro Davidovich Fokina, 34ème mondial, auraient du jouer ce premier tour hier. Ils s’affrontent donc ce soir pour une place au second tour !

Arthur Fils voudra sans aucun doute prendre sa revanche puisque c’est Alejandro Davidovich Fokina qui l’a sorti au 1er tour de Roland Garros en mai dernier.

Davidovich Fokina / Fils en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous à partir de 20h35 sur beIN SPORTS.



Sur le site de Wimbledon, suivez le score de la rencontre en live.

Davidovich Fokina / Fils, premier tour du tournoi de tennis de Wimbledon 2023, un match à suivre ce soir sur beIN SPORTS.