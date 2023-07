« Un tour chez ma fille » : votre film inédit ce soir sur TF1 (23 juillet)

« Un tour chez ma fille », c’est le film inédit signé Eric Lavaine qui vous attend ce dimanche soir sur TF1. Au casting toujours, Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur, ou encore Line Renaud.







A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming sur MYTF1, via sa fonction direct.







« Un tour chez ma fille » : l’histoire

Jacqueline est contrainte d’aller vivre chez sa fille « pour quelques jours », le temps de travaux dans son appartement. Mais elle se sent rapidement comme chez elle : elle prépare les repas, regarde ses programmes TV, réorganise la maison… Rapidement, les jours deviennent des semaines, et Jacqueline se sent toujours aussi bien chez sa fille…

Avec : Alexandra Lamy (Stéphanie), Jérôme Commandeur (Alain), Josiane Balasko (Jacqueline), Mathilde Seigner (Carole), Line Renaud (Mamoune)



La bande-annonce

On termine comme souvent avec les images de la bande-annonce de votre film.

Inédit, Un tour chez ma fille", avec Mathilde Seigner, Josiane Balasko, Alexandra Lamy, Jérôme Commandeur et Line Renaud. 📺 DIMANCHE À 21H10 sur #TF1.pic.twitter.com/547E6upD98 — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) July 20, 2023

Après ce film pas sûr que vous ayez forcément envie de retourner chez votre mère un jour.