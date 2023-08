« 13h15 le samedi » du 26 août : au sommaire aujourd’hui

Publicité





« 13h15 le samedi » du 26 août 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans ce numéro intitulé « Le maître des pierres ».





« 13h15 le samedi » du 26 août 2023 : le programme

La glyptique est l’art de graver les pierres fines, en relief ou en creux. Un de ses grands maîtres en France, Philippe Nicolas, a exceptionnellement ouvert les portes de son atelier au magazine « 13h15 le samedi », pour ce portrait signé Paul Degenève et Benoît Viudès.

C’est au cœur de la maison Cartier que ce graveur sculpteur, formé à l’Ecole Boulle et aux Beaux-Arts, réalise des pièces uniques pour la haute joaillerie, des trésors qui nécessitent parfois plus de deux ans de travail.

🔵 Un Maître d’art qui transmet son savoir-faire

Philippe Nicolas a le titre de Maître d’art depuis 2008. Il est décerné à vie depuis 1994 « aux professionnels des métiers d’art possédant un savoir-faire remarquable et rare, qui s’engagent pendant trois ans dans un processus de transmission à un élève », selon le ministère de la Culture.

Un Maître d’art est un « professionnel d’excellence reconnu par ses pairs pour son expérience, son expertise et ses compétences pédagogiques. Il doit être capable de transmettre ses connaissances et son tour de main à un élève afin qu’il les perpétue ». Sa carrière touchant bientôt à sa fin, Philippe Nicolas forme sa relève…



Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.