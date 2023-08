Ici tout commence spoilers : le concours, des arrivées, rumeur, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 28 août au 1er septembre 2023)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 28 août au 1er septembre 2023 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par le concours d’entrée à l’institut. Les nouveaux candidats arrivent et tous espèrent obtenir une place en première année à l’institut Auguste Armand !







Et même si c’est le chef Leroy et Hortense qui s’occupent du concours, Teyssier n’est pas bien loin et lance les hostilités ! Il partage désormais son secret avec Anaïs et la rumeur sur eux va bon train parmi les élèves…

Ambre doit faire face à l’arrivée de Malik à l’institut et Teyssier accueille froidement sa belle-soeur, Bérénice.

En fin de semaine, ce sera déjà l’heure des résultats du concours. Maya et Léonard auront-ils réussi ? Et Souleymane ?

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 28 août au 1er septembre 2023

Lundi 28 août (épisode 739) : Dès le premier jour du concours, Teyssier démarre les hostilités. Ambre est bouleversée par l’arrivée d’un candidat.

Mardi 29 août (épisode 740) : Pendant l’épreuve, Hortense est tentée de tricher. Teyssier pousse sa belle-sœur, Bérénice, dans ses retranchements. Au Double A, une rumeur court entre un chef et une élève…

Mercredi 30 août (épisode 741) : Scandale à L’institut : le concours est menacé ! Contre toute attente, l’avenir de Maya et Léonard s’éclaircit. A l’hôpital, Enzo tente de conquérir le cœur de sa belle.

Jeudi 31 août (épisode 742) : L’ultime épreuve du concours d’entrée est lancée ! A L’institut, un nouveau chef dépose sa candidature. Le retour d’Enzo ne se passe pas comme prévu.

Vendredi 1er septembre (épisode 743) : A L’institut, l’heure des résultats a sonné. Teyssier fait une révélation troublante à Anaïs. De son côté, Ambre fait difficilement face à Malik.



VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 28 août au 1er septembre 2023

