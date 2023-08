« 13h15 le samedi » du 5 août : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le samedi » du 5 août 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans ce numéro.







Rendez-vous dès 13h15 sur France 3







« 13h15 le samedi » du 5 août 2023 : le programme

Pour elle, tout a basculé il y a trente et un ans, un jour de printemps. Paraplégique après un accident d’avion, elle a décidé de se reconstruire… en devenant pilote d’avion. Et, mieux encore, championne de haute voltige. « 13h15 le samedi » retrace l’incroyable parcours de Dorine Bourneton.

Le 12 mai 1991, quatre personnes prennent place à bord d’un Piper, un petit avion de tourisme. La météo est mauvaise, l’appareil se crashe dans une forêt de sapins située sur le flanc du mont d’Alambre, dans le Massif central. L’accident ne laisse aucun rescapé, excepté une jeune fille de 16 ans. Elle s’appelle Dorine Bourneton, et elle passera douze heures seule dans la forêt avant d’être secourue. Quelques semaines après le crash, elle apprend qu’elle est paraplégique et qu’elle passera sa vie en chaise roulante.

Après la douleur, la colère : elle décide de reprendre sa vie en main… en devenant pilote d’avion. Quatre ans après son accident, en 1995, elle décroche son brevet de pilote privé. En 1997, elle fonde la commission « Pilotes handicapés » à l’Aéro-club de France avec Guillaume Féral, un pilote paraplégique expérimenté. Avec lui, elle va mener un combat pour que la licence professionnelle de pilote soit ouverte aux personnes en situation de handicap. Ensemble, ils créent une association, « Envie d’Envol », et une école de pilotage aux Mureaux, dans les Yvelines.

🔵 La première femme handicapée à être devenue pilote de voltige

Dorine se tourne ensuite vers la voltige aérienne, où les risques sont décuplés. Aujourd’hui, elle est la première femme handicapée au monde à être pilote de haute voltige. Depuis quelques années, elle participe au développement d’un exosquelette avec lequel elle marche et retrouve la position debout.

Dorine Bourneton a signé trois livres inspirés de sa vie et de sa passion pour l’aviation : La couleur préférée de ma mère ; Au-dessus des nuages : récit ; Du crash à la voltige. Ma méthode pour atteindre vos rêves (Editions Robert Laffont).

Un reportage signé Pierre Millet-Bellando, Clément Voyer et Sarah Jung.



