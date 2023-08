Publicité





« 20h30 le dimanche » du 27 août 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – Ce soir et comme chaque dimanche sur France 2, c’est un nouveau numéro inédit de la spéciale été de « 20h30 le dimanche » qui vous attend. Quel est le sommaire aujourd’hui de ce numéro intitulé « La Corse à la voile » ?





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 27 août 2023 : le sommaire

Ce soir, « 20h30 le dimanche » retrace le parcours incroyable de Stéphanie Gicquel, une ancienne avocate devenue championne d’ultrafond et aventurière de l’extrême. Alors que du 19 au 27 août se tiennent les Championnats du monde d’athlétisme à Budapest avec, le 27 août, une des épreuves finales diffusée sur France 2, « 20h30 le dimanche » a choisi de dresser le portrait de Stéphanie Gicquel, une athlète française aux mille vies et au parcours hors du commun.

Elle peut courir 253 kilomètres en vingt-quatre heures. Elle détient aussi le record du monde de la plus longue expédition réalisée dans l’Antarctique : plus de 2 000 kilomètres parcourus en moins de quatre-vingt jours, dans des conditions redoutables. C’est une femme hors normes, qui a pourtant commencé sa carrière dans un bureau.

Travail acharné, quête de perfection

Diplômée d’HEC, cette ancienne avocate d’affaires, métier qu’elle a exercé pendant une dizaine d’années, est devenue sportive de haut niveau et exploratrice. Elle est aussi auteure de plusieurs livres sur ses expéditions et sur la course à pied.

Considérée aujourd’hui comme la meilleure Française dans les courses très longue distance, cette native de Carcassonne (Aude) en quête de perfection semble vouloir aller toujours plus loin. Les équipes de « 20h30 le dimanche » l’ont suivie sur son dernier défi, une course de 175 kilomètres sans s’arrêter ni dormir dans le golfe du Morbihan.



Un reportage signé Nolwenn Hervé, Vincent Barral et Benoît Viudès.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV