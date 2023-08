Ici tout commence spoiler : Léonard et Maya quittent l'institut quand...(vidéo épisode du 30 août)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est demain que le concours d’entrée à l’institut va débuter dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire que pour Maya et Léonard, les choses ne vont pas se passer au mieux !

En effet, ils vont être éliminés et faire leurs adieux à Salomé… Elle les raccompagne et promet de venir les voir régulièrement.





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : les résumés jusqu’au 15 septembre 2023







Publicité





Mais au moment où Léonard et Maya allaient quitter l’institut Auguste Armand, Antoine les rattrape et leur demande de le suivre à l’amphithéâtre. Ils vont faire une annonce importante, ils ont une seconde chance et peuvent encore intégrer la nouvelle promo !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 741 du 30 août 2023, grosse surprise pour Maya et Léonard



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.v