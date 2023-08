« Amour et Turbulences » : histoire et interprètes du film sur France 2 ce soir (13 août)

Publicité





« Amour et Turbulences » est rediffusé ce dimanche soir sur France 2. Un film réalisé par Alexandre CASTAGNETTI, avec Nicolas Bedos et Ludivine Sagnier dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« Amour et Turbulences » : l’histoire

Alors qu’un avion la ramène de New-York à Paris où elle s’apprête à se marier, la belle Julie se retrouve assise à côté d’Antoine, un séduisant débauché qu’elle a aimé 3 ans plus tôt. Elle va tout faire pour l’éviter alors qu’il compte sur ces 7 h de vol pour la reconquérir! L’occasion pour nous de voyager dans le passé et de revivre leur rencontre, leur amour, leur rupture, autant de scènes rocambolesques, romantiques et corrosives qui vont faire de ce voyage le plus bouleversant de leur vie.

Casting : interprètes et personnages

Et avec dans les rôles principaux : Ludivine Sagnier, Nicolas Bedos, Jonathan Cohen, Arnaud Ducret, Brigitte Catillon, Jackie Berroyer, Clémentine Célarié, Michel Vuillermoz, Lila Salet, et Ina Castagnetti



Publicité





« Amour et Turbulences » : bande-annonce

Et comme souvent on termine avec les images et la bande-annonce officielle de votre film.

Pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2.