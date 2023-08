« Hudson & Rex » du 13 août 2023 : le final de la saison 4 ce soir sur France 3

Publicité





« Hudson & Rex » du dimanche 13 août 2023 – France 3 termine la diffusion de la saison 4 votre série « Hudson & Rex » ce dimanche soir, avec au programme les quatre derniers épisodes inédits à la suite.





A découvrir sur France 3 dès 21h05 ou en avant-première puis replay sur France.TV.







Dans « Hudson & Rex » l’inspecteur Charlie Hudson est spécialisé dans les affaires criminelles. Son partenaire, Rex, est un berger allemand au flair et à l’ouïe irréprochables.

« Hudson & Rex » du dimanche 13 août 2023

Episode 13 : Les trois roses (Roses of Signal Hill)

Rex joue dans un spot en faveur d’un refuge pour animaux. Il a été choisi par Melissa, la directrice de l’agence de publicité Les Trois Roses, qui est retrouvée morte le lendemain sur le parking d’un motel. Charlie, qui connaissait la jeune femme, découvre qu’elle avait une vie privée audacieuse. Et aussi quelques ennemis…



Episode 14 : Rien ne va plus (Roll the Bones)

Abel Rivers, le patron d’une entreprise de construction, est retrouvé mort sur l’un de ses chantiers. Sa sœur Leila confie à la brigade criminelle son passé tumultueux. Adepte des soirées de beuverie, Abel s’était rendu la veille dans un casino clandestin. Charlie, Rex et toute l’équipe s’y retrouvent sous couverture pour remonter la piste du tueur…

Episode 15 : Mardis gras (Nightmare on Water Street)

Un jeune entrepreneur est poignardé chez lui par un homme déguisé en fou du roi. La femme de la victime accuse son meilleur ami d’être le tueur. Une seconde victime est retrouvée au domicile du suspect, mais lorsqu’une troisième personne est sauvagement attaquée pendant qu’on l’interroge au poste de police, Charlie se met à la recherche du vrai tueur, épaulé par Sarah, qui utilise se connaissances en matière de profilage pour tenter de découvrir qui il est et quelles sont ses motivations…

Episode 16 : Comme chien et chat (Dog Days are over)

Alors que Maya Power, une jeune policière, intervient sur un cambriolage, sa chienne, Rebel, est poignardée par un inconnu. Charlie et son équipe remontent la piste jusqu’à un jeune marginal qui semble faire un coupable idéal. Maya, ne supportant pas de voir sa chienne entre la vie et la mort, supplie Charlie de l’emmener avec lui l’interroger.

« Hudson & Rex » mènent l’enquête ce soir dès 21h10 sur France 3.