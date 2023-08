Camping Paradis du 15 août : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Camping Paradis du 15 août 2023 – En ce mardi férié et comme chaque après-midi sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Publicité





Camping Paradis du 15 août 2023 : l’épisode « Camping circus »

Le cirque Zanetti arrive au Camping paradis pour le plus grand bonheur des campeurs mais aussi de l’équipe, qui se voit déjà participer au spectacle. Seulement, Tom ne tarde pas à découvrir que le cirque se porte mal depuis que Marius s’est blessé lors d’un numéro de fauves… Alors qu’un concurrent rôde pour mettre la main sur le cirque, Alice, la fille de Marius, débarque par surprise, fermement décidée à devenir dompteuse contre l’avis de son père, qui la croit toujours étudiante. Deux couples d’amis se retrouvent, comme chaque année, pour les vacances d’été. Mais cette année, l’un des couples est à la dérive. Leurs meilleurs amis décident de les aider à sauver leur relation, mais d’une manière pour le moins maladroite…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Dounia Coesens (Alice), Stéphane Boucher (Marius), Franz-Rudolf Lang (Gilles), Selma Kouchy (Stéph), Guillaume Denaiffe (Antoine), Caroline Le Moing (Agnès), Renaud Roussel (Marc), Antonin Maurel (Boris le clown), Stefan Godin (Legendre), Lény Sellam (Jean-Mi)



Publicité





Et à 15h40 l’épisode « Mon meilleur ami »

Alors que le camping est en effervescence autour de l’organisation du concours du meilleur campeur, Tom et son équipe attendent impatiemment l’arrivée de la nouvelle recrue, qui se fait attendre… Comme chaque année, Alex et Fred, amis de longue date et éternels célibataires, se sont donnés rendez-vous au Camping paradis. Cette fois, leurs vacances s’annoncent hautes en couleur… Alors qu’Alex s’apprête à dévoiler ses sentiments pour son meilleur ami, Fred lui coupe l’herbe sous le pied en lui présentant Alicia, une charmante québécoise qu’il a demandé en mariage. Pour Alex, c’est la douche froide et leur belle amitié risque bien d’exploser…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Patrick Paroux (Mr Parizot), Charlie Nune (Alexandra), Renaud Leymans (Fred), Juliet Coren-Tissot (Alicia), Manoëlle Gaillard (Josiane), Dimitri Mazzuchini (Le livreur), Antoine Robert (Le gars séduisant), Laurent Mulot (Cascadeur)