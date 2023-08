Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Périgueux après le passage du chef ? (3 août 2023)

Cauchemar en cuisine, restaurant Le Petit Saïgon le 3 août 2023 – Ce soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Fabien et Fred dans un restaurant à Périgueux, en Dordogne.







Mais qu’est devenu le restaurant après le passage du chef ? Réponse !







Philippe Etchebest était dans ce restaurant il y a quelques mois et depuis, le restaurant a réouvert avec un nouveau nom. Terminé « Le Petit Saïgon », place au restaurant le Plâtras.

Et depuis le passage du chef, ça va beaucoup mieux ! Fabien a confié à France Bleu que les réservations de son restaurant ont augmenté et du côté des avis sur Google et TripAdvisor, c’est que du positif !



« Moment très agréable le temps d’un déjeuner. Menu entrée/plat bien cuisiné avec un très bon rapport qualité/prix« , ou encore « Très belle découverte. Le foie gras est excellent, ainsi que le magret de canard. La cuisine traditionnelle est modernisée et mise en valeur. Décor et service chaleureux. Une très bonne adresse à Périgueux. »

Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, le replay sera très vite disponible sur 6Play.