« Papa ou maman 2 » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (4 août 2023)

« Papa ou maman 2 » : histoire et interprètes du film rediffusé par M6 ce soir, vendredi 4 août 2023 – Ce vendredi soir à la télé, M6 rediffuse le film « Papa ou maman 2 », signé Martin Bourboulon avec toujours dans les rôles principaux, Marina Foïs et Laurent Lafitte. De quoi passer une belle soirée de vacances à rire !







Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo via la fonction direct du site et/ou de l’application 6PLAY.







« Papa ou maman 2 » : histoire et interprètes

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais l’apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend.

Casting : interprètes et personnages

Avec Laurent LAFITTE (Vincent Leroy), Marina FOÏS (Florence Corrigan), Alexandre DESROUSSEAUX (Mathias Leroy), Anna LEMARCHAND (Emma Leroy), Achille POTIER (Julien Leroy), Michaël ABITEBOUL (Paul), Judith EL ZEIN (Virginie), et Sara GIRAUDEAU (Bénédicte)



La bande-annonce

Et comme toujours, on termine avec les images et la bande-annonce de votre film.

"On pense que vous devriez vous remettre ensemble" 😅

Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent avoir réussi leur divorce. Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres.#PapaOuMaman 2, vendredi à 21:10 pic.twitter.com/g2vMrzXp3q — M6 (@M6) August 2, 2023