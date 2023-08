Demain nous appartient du 28 août : de nouvelles victimes, Manon fait le lien (résumé + vidéo épisode 1501 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 28 août 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1501 de DNA – La pollution de l’eau fait de nouvelles victimes ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et alors que Karim est de retour de vacances, la police enquête pour éviter que l’eau potable soit contaminée…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 28 août 2023 – résumé de l’épisode 1501

Etienne et Dorian sont de retour à la maison après leurs quelques jours à camper dans la nature. Dorian ne se sent pas bien, il a les mêmes symptomes que Bruno et Diego… Mais Etienne n’est pas au courant et ne s’inquiète pas. Il sort courir et laisse Dorian seul…

Pendant ce temps là au commissariat, Manon explique à Karim qu’elle a fait le lien entre les victimes. C’est la nappe phréatique qui est contaminée à l’arsenic.

De son côté, Soraya finit par avouer l’identité de son coup de cœur à Victoire. Et Gilles et Sylvain fuient leurs responsabilités..

Demain nous appartient du 28 août 2023 – extrait vidéo de l'épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.