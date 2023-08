Fort Boyard du 5 août 2023 : ce soir l’équipe de Philippe Etchebest (VIDEO)

Fort Boyard du samedi 5 août 2023 Ce soir et comme chaque samedi de l’été, Olivier Minne vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro de la saison 2023 de Fort Boyard. Pour ce cinqième numéro inédit de la saison, l’équipe est composée ce soir de Philippe Etchebest, Diane Leyre, Carla Lazzari, Claude Dartois, Thomas Voeckler et Julien Le Marec, pompier de l’association Les Pompiers Solidaires.







A suivre également en streaming et en replay gratuit sur France TV.







Ce soir, le Père Fouras a décidé de jouer l’atout des « malédictions du Père Fouras ».

Les candidats joueront donc pour l’Association Les Pompiers Solidaires. Les Pompiers Solidaires est une organisation humanitaire qui a pour vocation d’agir aussi bien au niveau local qu’à l’international afin de préparer les populations aux risques et aux crises, dans une logique de long terme et dans le respect des aspects culturels, sociaux et politiques du lieu de son action. Elle est en outre active dans le domaine de la coopération au développement, dans les secteurs où elle peut mettre à profit ses compétences spécifiques.

Une aventure différente chaque samedi soir

Pour cette 34e saison, le Père Fouras continue de compliquer la tâche à ces candidats-célébrités de plusieurs façons.

Les nouveaux atouts : après le succès des 9 atouts l’été dernier, Il va en dévoiler de nouveaux : un atout est une stratégie d’un soir utilisée par le Père Fouras pour tenter d’empêcher les participants de lui voler son trésor, et c’est surtout la promesse d’émissions différentes tous les samedis soir.

L’arrivée de nouvelles cellules et aventures comme le flipper, l’horlogerie ou encore les tours infernales.

Sans oublier l’ADN du Fort avec les anciennes cellules comme la laverie automatique, la bibliothèque abandonnée ou encore le saut de l’ange…



Olivier Minne accompagnera les équipes dans la recherche des clés et des indices. Il reste pour eux un guide toujours prêt à les épauler.

Le Père Fouras pourra également compter sur son armée de redoutables personnages pour l’aider à protéger son trésor : Passe-Partout, Passe-Muraille, la nouvelle recrue Passe-Oussakass, le shérif Willy Rovelli, Blanche, Rouge, la famille Boo.

Une nouvelle saison pour pousser les participants à toujours plus se dépasser !

Fort-Boyard : extrait vidéo du 5 août

Voici un extrait de votre émission de ce soir.

.@dianeleyreof en pleine fouille des jarres du laboratoire hé hé hé 😁🫳⚱ Rendez-vous ce samedi 5 août dès 21h10 sur @France2tv et sur @francetv avec @olivierminne pour suivre #FortBoyard ensemble les amis ! 🍿📺 pic.twitter.com/WTVD9zuGcU — Père Fouras (@perefouras) August 3, 2023