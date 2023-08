« Meurtres à Granville » puis « Meurtres à la Pointe du Raz » : ce soir sur France 3 (5 août 2023)

« Meurtres à Granville » puis « Meurtres à la Pointe du Raz », deux téléfilms issus de la collections « Meurtres à … » sont en mode rediffusion ce soir, samedi 5 août 2023 sur France 3.







A voir ou revoir dès 21h10 la chaîne ou sur France.TV pour le replay.







« Meurtres à Granville » : histoire et interprètes

Sur sa terrasse qui surplombe la mer à Granville, Camille Fauvel, ancienne médecin légiste et romancière à succès, écrit pour son nouveau roman une scène de meurtre très similaire à celle qui se déroule au même moment, sur la plage en contrebas.

Après la découverte du cadavre, supplicié selon les anciens rites vikings, le lieutenant de police Damien Bonaventure est chargé de l’affaire. Nouvellement nommé dans la localité, il va trouver une alliée de poids en la personne très séduisante de l’écrivaine. Ensemble, et alors que le meurtrier se prépare à frapper de nouveau, Camille et Damien vont mettre à jour une étrange histoire de vengeance, venue du fond des âges et en rapport avec le passé de la ville.

Avec : Florence Pernel, Raphael Lenglet, Ariele Semenoff, Myriam Bourguignon, Apolline Bercholz.



« Meurtres à la Pointe du Raz » : histoire et interprètes

Au pied de la Pointe du Raz, le corps d’une vieille femme est retrouvé échoué sur la plage. Ce qui ressemble à une noyade accidentelle va très vite s’avérer être un meurtre. Une affaire criminelle d’autant plus étrange qu’elle réveille une vieille légende bretonne encore vivace dans la région, celle de l’Ankou. Cet ouvrier de la mort qui, à bord de sa charrette, recueille les âmes des défunts pour les faire passer sur l’autre rive…

À quelques jours de son mariage, le lieutenant Jérémy Meyer insiste pour s’occuper de cette affaire. Il va alors devoir accepter de faire équipe avec la commandante de gendarmerie Marie Leroy, sa vacataire, arrivée la veille de Bordeaux pour le remplacer. Une femme mystérieuse dont il devine très vite qu’elle porte en elle un terrible secret…

Avec : Evelyne BOUIX (Commandante Marie Leroy), David KAMMENOS (Lieutenant Jérémy Meyer), Nadia ROZ (Karima), Cécile BRUNE (Nathalie Meyer), Juliette AVER (Clara), Frédéric EPAUD (Ernest), Stéphane GROSSI (Patrick Valandier), Jérôme ANGER (Juge Bellec),Cédric ZIMMERLIN (Prêtre Tristan Morin), Sophie LE DILY (Elise Letallec), Carole BRANA (Justine Prigent), Lety PARDALIS (La légiste), Kaou LANGOUËT (Yann), Philippe DUSSEAU (Gendarme IJ)

La bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celle de la bande-annonce de votre soirée.

🔍👀 Vous aimez les soirées policières ? Vous allez être doublement content ! 🔹 « 𝗠𝗲𝘂𝗿𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗚𝗿𝗮𝗻𝘃𝗶𝗹𝗹𝗲 », c'est samedi à 21.10 !

🔹 « 𝗠𝗲𝘂𝗿𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝗲 𝗱𝘂 𝗥𝗮𝘇 », c'est samedi à 22.40 ! pic.twitter.com/mGeAo8AgN2 — France 3 (@France3tv) August 3, 2023