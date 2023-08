Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Brahim Asloum et Teheiura ? (résumé émission 7 du 12 août 2023)

Publicité





Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 12 août 2023 – C’est parti pour le septième numéro de la saison 2023 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras reçoit Elsa Fayer, Jordan Mouillerac, Brahim Asloum, Yasmine Oughlis, Fred Musa, et Teheiura Teahui





Le Père Fouras leur annonce l’atout de la soirée : « les revenants ». Pour l’occasion, Passe Partout sera son assistant !

Direction la Vigie pour débuter cette émission, c’est Elsa Fayer qui s’y rend. Elle doit répondre à une énigme du Père Fouras, comme en 1990. Elle trouve la réponse, « devise », et remporte donc la clé !







Place à Cellule Infernale, c’est Teheiura qui y va. Il remporte la clé !



La soirée se poursuit avec le Chasseur. Il récupère Brahim. Il doit participer à une ancienne épreuve, Escalibur de 1991. Il échoue, pas de clé.

Place à la Ketchuperie pour Elsa. C’est raté !

On continue avec une épreuve culte : le Tyrolienne. C’est Yasmine et Fred qui y vont. Mission réussie, 3ème clé remportée !

Pour le Temple de aa Destinée, c’est Jordan qui y va. Il réussit à récupérer la clé.

L’équipe se rend au Monde à l’Envers. C’est Elsa qui y va. Elle échoue.

Place à la Laverie Automatique pour Brahim et Fred. Ils échouent et finissent en prison !

La Bohémienne est avec Jordan pour remporter des boyards supplémentaires. Il arrête à temps et remporte des boyards.

On termine avec la Lutte pour Teheiura. Il réussit à s’emparer de la clé.

Il manque 2 clés, il faut donc passer par le Jugement. Mais d’abord, Brahim et Fred doivent se libérer de prison. Ils se libèrent et on enchaine sur le Jugement. Jordan se propose et choisit Rouge. C’est un échec, il est prisonnier ! Yasmine y va ensuite et choisit Blanche. C’est réussi, elle est libre !

C’est l’heure des Aventures. Ça commence avec la Maison de Poupées et Jasmine. Elle remporte le premier indice : CHAGRIN.

Elsa doit ensuite faire le Saut à l’Elastique, une épreuve datant de 1991. Elle réussit à sauter mais ne parvient pas à attraper le code.

On continue avec l’Echelle de Corde, épreuve de 2007, pour Brahim. Il est très bon mais il tombe à l’eau et c’est raté.

Direction le Précipice Extérieur pour Teheiura, qui affronte Lady Boo. C’est encore réussi pour Teheiura, qui remporte l’indice : CUIR.

On termine avec les Catacombes. C’est Fred et Brahim qui y vont. Ils ont le 3ème indice : OURS.

Jordan doit maintenant se libérer de prison. Il doit manger du hareng fermenté ! C’est réussi, il est libre.

C’est l’heure du Conseil. Elsa y va la première, c’est perdu ! On continue avec Teheiura, c’est également un échec. On termine avec Fred, c’est encore raté ! Catastrophe donc sur les duels ce soir.

C’est l’heure du trésor. Ils ouvrent les indices et décident de faire un sacrifice. Ils obtiennent un indice supplémentaire : BANANE, et trouvent alors le mode code : PEAU.

Ils récoltent les précieux boyards et ajoutent la bourse remportée par Jordan avec la Bohémienne. Et le verdict tombe : ils ont remporté 13.854 euros au profit de l’Association Akpel’eau.

Fort Boyard du 12 août, le replay

Si vous avez manqué ce 7ème numéro de Fort Boyard ce samedi 12 août, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici. Et exceptionnellement, rendez-vous le jeudi 17 août 2023 pour suivre le prochain numéro, pas de Fort Boyard le samedi 19 août pour cause de championnats du monde d’athlétisme !