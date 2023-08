Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Philippe Etchebest ? (résumé émission 6 du 5 août 2023)

Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 5 août 2023 – C’est parti pour le sixième numéro de la saison 2023 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras reçoit Philippe Etchebest, Diane Leyre, Carla Lazzari, Claude Dartois, Thomas Voeckler et Julien Le Marec.







Le Père Fouras leur annonce l’atout de la soirée : « l’atout maudit » et la soirée commence avec l’Horlogerie pour Carla. C’est un échec ! Et la malédiction c’est que Diane recommence la même épreuve. Mais c’est une réussite, elle remporte la clé !

Place ensuite à l’épreuve du Vélo. C’est Thomas qui s’y colle et il réussit ! 2ème clé de la soirée pour l’équipe.







On continue avec la Banque et avec l’atout maudit, un 7ème candidat va les rejoindre et faire l’épreuve attaché avec le candidat ! C’est Magloire ! Il participe donc à la Banque avec Philippe ! Ils réussissent et remportent la clé.



Place à Haute Tension pour une clé maudite en malédiction. C’est Julien qui y va en étant guidé par Philippe. Ils reviennent avec une clé mais malheureusement ce n’est pas la bonne, c’est la clé maudite !

On poursuit avec le Métro pour Claude. Il réussit et remporte la 4ème clé de la soirée.

Diane enchaine avec le Garage. C’est raté et à cause de l’atout maudit, elle doit jouer l’épreuve suivante. Il s’agit du Débarras. Trop de mauvaises réponses, pas de clé !

Place au Ring pour Claude. C’est raté !

On continue avec la Laverie Automatique mais à l’aveugle à cause de l’atout maudit. C’est Carla et Thomas qui y vont.

C’est l’heure du Jugement. Julien y va et choisit Rouge. C’est un échec, il est donc prisonnier. Carla enchaine chez Blanche. Elle réussit et peut rejoindre son équipe ! Thomas va lui aussi devant Blanche, il réussit lui aussi !

C’est l’heure des Aventures. Ça commence avec la Chaise Instable. Elle prend sur elle et c’est raté mais de peu ! Et comme il y avait l’atout maudit, elle doit faire l’épreuve suivante : la Cabine Abandonnée. Mais elle doit la faire avec Magloire ! L’énigme n’est pas compliquée mais ils ont trop peur et c’est raté.

On retrouve Philippe pour la Catapulte Infernale. Mission réussie et enfin un premier indice : EAU.

On continue avec le Laboratoire pour Diane. Mais c’est raté ! Dernière aventure pour Claude : le Looping. 2ème indice : FLEUR.

Julien et Diane doivent se libérer de prison. Ils doivent passer par une dégustation de Willy : un oeuf d’autruche. C’est réussi, ils sont libres.

Place au Conseil. Thomas remporte son duel, Philippe gagne le sien aussi, mais Carla rate le sien.

C’est l’heure du trésor. Ils ouvrent les indices mais ne trouvent pas. Ils font un sacrifice : FLACON. Ils trouvent alors le mode code : PARFUM.

Ils récoltent les précieux boyards mais il y a un « boyard maudit », le rouge. Et s’ils le récoltent, ils diviseront la somme totale par deux ! Et le verdict tombe : ils n’ont pas ramené le boyard maudit, et ils ont remporté au total 16.695 euros au profit de l’Association Les Pompiers Solidaires.

Fort Boyard du 5 août, le replay

Si vous avez manqué ce 6ème numéro de Fort Boyard ce samedi 5 août, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici.