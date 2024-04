C à vous du 29 avril 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 29 avril 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Élections européennes : François-Xavier Bellamy, tête de liste « Les Républicains », est l’invité de C à vous

🔵 📌 Blocus à Sciences Po : Anne Sinclair s’exprime pour la première fois dans C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Adrien Delafoy, chef et propriétaire de “Brut, maison de cuisine” à Blois

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Caroline Vigneaux et Jean-Marc Dumontet pour « La nuit des Molières 2024 », lundi 6 mai en prime time sur France 2

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Simon Delestre, cavalier en lice pour les qualifications aux JO de Paris 2024, n°7 au classement mondial de la Fédération équestre internationale, et Lambert Wilson pour le documentaire “Planète Terre, le prix de la survie”, diffusé le 30 avril à 21h10 sur France 2

