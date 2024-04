C dans l’air du 29 avril 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 29 avril 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 29 avril 2024 : le sommaire

⬛ Depardieu : la garde à vue

Une nouvelle étape a été franchie dans l’affaire impliquant Gérard Depardieu : après de multiples témoignages de femmes dénonçant ses comportements, l’acteur a été placé en garde à vue ce lundi 29 avril à Paris. Cette action fait suite aux plaintes de deux femmes l’accusant d’agressions sexuelles lors de deux tournages distincts.

La première plainte a été déposée par une assistante âgée de 24 ans au moment des faits, survenus en 2014 lors du tournage du film « Le Magicien et les Siamois » de Jean-Pierre Mocky. Elle a porté plainte en janvier dernier pour « agression sexuelle sur une personne vulnérable par personne abusant de l’autorité de sa fonction ». La seconde plainte, datant de février dernier, concerne une décoratrice de cinéma âgée de 53 ans qui travaillait sur le film « Les Volets verts » de Jean Becker en 2021. Selon son récit à Mediapart, Gérard Depardieu l’aurait agressée en la bloquant dans un couloir entre ses jambes et en lui touchant de manière inappropriée la taille, le ventre et les seins.

À 75 ans, Gérard Depardieu, figure emblématique du cinéma français, fait face à de nombreuses accusations de violences sexuelles. Il a été mis en examen en décembre 2020 pour « viols » et « agressions sexuelles » suite à une plainte de la comédienne Charlotte Arnould. Une plainte de la comédienne Hélène Darras, l’accusant d’agression sexuelle lors d’un tournage en 2007, a été classée fin décembre pour prescription. En décembre 2023, la journaliste et écrivaine espagnole Ruth Baza a également porté plainte en Espagne pour « viol » contre l’acteur, des faits remontant à 1995 à Paris.

Gérard Depardieu nie les accusations portées contre lui. Dans une lettre ouverte publiée en octobre dernier dans Le Figaro, il affirmait : « Je ne suis ni un violeur, ni un prédateur (…) Au tribunal médiatique, au lynchage qui m’a été réservé, je n’ai que ma parole à opposer. » Cependant, certaines personnalités, comme l’actrice Anouk Grinberg, ont exprimé leur soutien aux victimes présumées et critiqué le silence du milieu du cinéma français face à ces accusations.

Parallèlement, l’affaire Gérard Miller a également fait surface, avec plusieurs femmes l’accusant d’agressions sexuelles et de viols sous hypnose.

Ces affaires interviennent dans un contexte où les violences sexuelles et sexistes font l’objet d’une attention croissante, notamment avec le mouvement MeToo. Cependant, malgré une augmentation des dépôts de plaintes depuis #MeToo, les condamnations restent rares et de nombreux dossiers sont classés sans suite, soulevant ainsi des questions sur l’efficacité des systèmes judiciaires à rendre justice aux victimes de violences sexuelles en France.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 29 avril 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.



Publicité