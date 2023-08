Good Doctor du 30 août : vos 2 épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 6)

Publicité





Good Doctor du 30 août 2023 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 6 inédite de la série médicale « Good Doctor ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 3 et 4 de la nouvelle saison.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







Good Doctor saison 6, présentation

Le Dr Shaun Murphy (Freddie Highmore), un chirurgien atteint d’autisme et du syndrome du savant, continue d’utiliser ses dons médicaux extraordinaires à l’unité chirurgicale de l’hôpital Saint-Bonaventure dans cette 6e saison de Good Doctor.

Après les festivités de leur mariage tant attendu et sa promotion au poste de titulaire en chirurgie, la relation entre Shaun et Léa est immédiatement mise à l’épreuve. Les deux doivent également apprendre à vivre ensemble en tant que couple marié.

Pendant ce temps, l’équipe doit faire face à des changements à l’hôpital et dans leur vie personnelle…

Good Doctor du 30 août : vos épisodes de ce soir

Épisode 3 saison 6 « La vie de couple » : Toujours en colère contre Shaun, Lim demande à Andrews le rapport sur l’intervention qui l’a laissée paralysée. Elle provoque une discussion avec Glassman et en réanalysant l’opération, fait remonter chez lui la colère qu’il a ressentie à ce moment-là. Il en vient à prendre le parti de Lim, en se persuadant que ce n’est pas contre Shaun. Pendant ce temps, ce dernier soigne Julianne, thérapeute de couple venue pour une cheville cassée, mais qui s’avère atteinte d’une tumeur au cerveau.



Épisode 4 saison 6 « Rendez-vous manqués » : Shaun est en crise car Lim lui en veut. Il ne supporte plus la présence des autres et refuse d’assumer la responsabilité de sa paralysie. Mais il est pris d’inspiration : il y a un moyen de sauver Lim. Un patient qui s’est amusé avec des feux d’artifices pendant une reconstitution de bataille provoque la colère froide du docteur Powell, qui revient d’Afghanistan. Intrigué, Asher insiste lourdement pour en savoir plus sur son passé militaire. A bout de nerfs, Powell finit par raconter son histoire.

VIDÉO Good Doctor du 30 août : la bande-annonce

« Good Doctor » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.